С вещами на выход? Рижская дума прекратит бессрочные договоры аренды квартир

Наша Латвия
Дата публикации: 27.11.2025
LETA
Изображение к статье: С вещами на выход? Рижская дума прекратит бессрочные договоры аренды квартир

Рига планирует расторгнуть бессрочные договоры аренды муниципальных квартир и заключать их на пять лет, а это значит, что некоторым из существующим арендаторов придется получить помещения в собственность или уйти из них, сообщили в Рижской думе.

Новые правила определяют порядок и условия заключения договоров аренды помещений и условия отчуждения. Правила распространяются на жилые помещения, сданные в аренду до начала приватизации жилья, до 25 июля 1995 года. Примерно 3 500 жилых помещений были сданы в аренду таким образом, и, согласно закону об отчуждении имущества публичного лица, арендаторы по-прежнему могут получить их в собственность.

В соответствии с прежней практикой с арендаторами заключались договоры на неограниченный срок.

До вступления в силу закона об аренде жилых помещений муниципалитет не имел юридической возможности в одностороннем порядке изменить или расторгнуть заключенные бессрочные договоры. В результате в условиях нехватки жилья самоуправление было связано бессрочными арендными отношениями с лицами, которые не имели права на помощь в решении жилищных проблем.

Теперь договоры будут заключаться сроком на пять лет. Это достаточный срок для того, чтобы арендатор мог сделать выбор - приобрести арендуемое жилье в установленном законодательством порядке, найти другое жилье или обратиться в самоуправление за помощью в решении жилищных проблем.

В то же время проект предусматривает сокращение срока договора в случаях, когда у нанимателя имеется задолженность по коммунальным платежам, в жилом помещении произведена незаконная перепланировка или техническое состояние жилого дома, в котором расположено помещение, не позволяет заключить долгосрочный договор найма.

Муниципалитет сможет использовать жилые помещения, которые арендаторы не приобретут в собственность до истечения срока договора аренды, для выполнения муниципальной функции по оказанию помощи жителям в решении жилищных вопросов.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)

(1)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    27-го ноября

    что не новость то радость светоч демократии забота а людях.

    16
    1

