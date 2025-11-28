По состоянию на конец прошлого года 30 463 гражданина России имели постоянный вид на жительство в Латвии, что на 14,7% меньше по сравнению с концом 2023 года, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции, пишет ЛЕТА.

В целом на конец 2024 года постоянный вид на жительство в Латвии имели 218 179 человек.

Такие разрешения на конец прошлого года также были у 3018 граждан Украины, 1982 граждан Беларуси, а также у 332 граждан Израиля.

Одновременно постоянный вид на жительство на конец 2024 года имели и 178 960 неграждан Латвии.