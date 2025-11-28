Baltijas balss logotype
Почти минус 15%: россияне быстро теряют постоянный ВНЖ в Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почти минус 15%: россияне быстро теряют постоянный ВНЖ в Латвии

По состоянию на конец прошлого года 30 463 гражданина России имели постоянный вид на жительство в Латвии, что на 14,7% меньше по сравнению с концом 2023 года, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции, пишет ЛЕТА.

В целом на конец 2024 года постоянный вид на жительство в Латвии имели 218 179 человек.

Такие разрешения на конец прошлого года также были у 3018 граждан Украины, 1982 граждан Беларуси, а также у 332 граждан Израиля.

Одновременно постоянный вид на жительство на конец 2024 года имели и 178 960 неграждан Латвии.

#гражданство #Израиль #Украина #Латвия #миграция #Беларусь #Россия #статистика
Оставить комментарий

(2)

(2)
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Каждый человек покинувший эту территорию больше недолжен 10000 еур, а тот кто остался в плюсе

    2
    2
  • Л
    Латтоптун
    28-го ноября

    Это конечно не может не радовать, озабоченные слои населения. А давайте посчитаем какой процент оттока латвийских граждан, произошёл за это же время, в западные страны. Что то давно переписи населения не было... Страшно озвучить цифры? Или , как всегда, приписывать придётся.

    12
    1

