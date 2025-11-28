Днём небо будет пасмурным. Местами ожидаются осадки — на западе преимущественно дождь, а на востоке также мокрый снег и гололедица, или ледяной дождь.

Утром и в первой половине дня в Видземе образуется сильная гололедица. Местами дороги будут скользкими. Будет дуть слабый юго-западный, южный ветер, на побережье — умеренно сильный, с порывами до 15–17 метров в секунду.

Воздух прогреется до 0…+4 градусов, во многих прибрежных районах — даже до +4…+7°.

В Риге день будет пасмурным, временами ожидаются небольшие осадки — дождь, в утренние часы также мокрый снег, возможна гололедица. На отдельных участках улицы и тротуары будут скользкими.

Будет дуть слабый юго-западный, южный ветер, температура воздуха повысится до +1…+2 градусов.