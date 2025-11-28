Baltijas balss logotype
В Риге запрещено находиться на льду всех водоемов 0 122

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2025
LETA
Изображение к статье: В Риге запрещено находиться на льду всех водоемов
ФОТО: LETA

С пятницы, 28 ноября, запрещено находиться на льду всех рижских водоемов и вод морского побережья, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

С учетом нынешних погодных условий и метеорологических прогнозов можно предположить, что на водоемах может образоваться тонкий слой льда и нахождение на нем может быть опасным.

Период повышенной опасности на льду рижских водоемов распоряжением устанавливает исполнительный директор города Риги. Выполнение этого распоряжения контролирует полиция Рижского самоуправления.

Ответственность за нахождение на льду установлена законом об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. За нарушение закона применяется предупреждение или штраф в размере до 100 евро.

#полиция #безопасность #запрет #лед
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
