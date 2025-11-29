В субботу облака принесут осадки и местами ледяной дождь во многие регионы Латвии, поэтому водителям следует быть особенно осторожными, говорится в прогнозе Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как и ночью, днем на побережье будет дуть порывистый южный ветер, а температура воздуха поднимется до -1...+4 градусов.

В Риге погода будет облачной, с осадками и ледяным дождем. Улицы и тротуары будут скользкими. В столице максимальная температура воздуха составит около 0 градусов.