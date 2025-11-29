Baltijas balss logotype
Женщина в шоке от того, сколько нужно заплатить за «бесплатное» обследование на рак 5 6223

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: Женщина в шоке от того, сколько нужно заплатить за «бесплатное» обследование на рак

Честно говоря, ей даже в голову не пришло, что, идя на оплачиваемое государством обследование на рак матки или груди, придется платить за визит к врачу.

Однако, похоже, придется платить, потому что государство оплачивает только сам скрининг, но не посещение врача. Об этой ситуации пишет Ингуна в «Facebook»: «Жду в очереди в регистратуре поликлиники. Передо мной стоит женщина с письмом от Министерства здравоохранения Латвии, приглашением пройти бесплатное обследование и скрининг на рак шейки матки. Женщина записана на прием к гинекологу. Слышу, как администратор говорит: «Визит стоит 50 евро».

Женщина в шоке говорит: «Но у меня приглашение, там написано — бесплатно...

Медсестра: «Да, это обследование вам сделают бесплатно, но консультация у врача будет стоить 50 евро, потому что у гинекологов закончились квоты. И теперь вместо 4 € нужно платить 50 €. Женщина не готова платить 50 € и просит записать ее на Новый год, когда будут квоты. Администратор: мы еще не записываем, потому что ждем от Министерства квоты на следующий год. Женщина в шоке уходит».

Игуна продолжает: «Эти письма используют менее 50% приглашенных женщин. Если бы в стране их начали использовать 80-90%, то в каком месяце у гинекологов закончились бы квоты? В июне? И есть ли понимание: что означают 3 месяца для онкологического пациента?

И сколько после этого стоит лечение и жизнь женщины?»

В комментариях люди не смеются, потому что многие сталкивались с подобными ситуациями: «Похожий опыт с офтальмологом — вначале объявляется бесплатный осмотр глаз, регистрация стоит 4,00 евро, а в конце визита к врачу уже 38 евро».

«Да, за 70 евро визит к врачу длится 7 минут, 3 из которых уходят на запись в компьютер. За 4 евро с направлением я пробыл в кабинете 5 минут, выписали направление. Короткая беседа состоялась на расстоянии 2 м, затем только третий специалист за плату также провел осмотр. Как кому повезет... ."

#здравоохранение #Латвия #рак #квоты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • полосатый конь
    полосатый конь
    29-го ноября

    Хотите долго жить ? Не связывайтесь с чертями в белых халатах ! Обходите их за километр ! Помните, как в пандемию они продали нас всех за надбавки ? А вы в курсе, что за кучу бесполезных и очень дорогих таблеток им фарма "засылает в оркестр" ? А как они устраивают хороводы, без смысла гоняя пациентов по кругу, давая работу коллегам по цеху ? В нашу эпоху их задача - сделать так, чтобы вы сдохли голым. А перед этим отдали им все свои деньги и ещё немного взяли в кредит. "Тут сгнило всё ! Тут всю систему менять надо !"

    40
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го ноября

    Столкнулся с тем, что обычное УЗИ живота надо ждать почти год и платить запредельных денег (что-то около 330 евро). Залез в интернете в телефонный справочник Полоцка - там с десяток больниц и частных клиник это делают. Звонь, мне в ответ - "приходите завтра!". Не, говорю, мне еще до вас доехать надо - "ну, дольше трех дней мы не записываем - нет необходимости. Только учтите - для иностранцев это очень дорого, 55 рублей!". По курсу - это 16, 25 евро. Знаете, говорю, ТАКИЕ траты я переживу...

    32
    4
  • ИБ
    Из Болота
    29-го ноября

    Бесплатная медицина 35 лет независимости, квот нет и докторишка смотрит в окно получая зряплату налогоплательщиков

    69
    3
  • Д
    Дед
    29-го ноября

    Случился элементарный конъюктивит, это даже ИИ мне сообщил и назначил лечение, антибиотиком. Пришел в аптеку, дают какую то хрень за 15 евро, причем сами говорят. что вряд ли поможет. Пошел к офтальмологу, кончились квоты, посещение 60 евро, если врач согласится взять дополнительно. Врач согласился, сообщил, что без антибиотиков не вылечится, выписал лекарство за 2 евро, которое и назвал ИИ. Вопрос, с какого хрена я не могу купить в аптеке, то, что мне нужно, если на врачей квот нет и я должен платить такие бабки за то, что и так знаю?

    107
    4
  • lo gos
    lo gos
    29-го ноября

    И это только за обследование, а потом ты с этим ворохом бумаг идёшь в жопу, потому что лечить тебя никто не будет, не собирается и не умеет, и потом ходишь так по врачам по кругу, пока не сдохнешь.

    134
    2
Читать все комментарии

Видео