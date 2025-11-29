Честно говоря, ей даже в голову не пришло, что, идя на оплачиваемое государством обследование на рак матки или груди, придется платить за визит к врачу.

Однако, похоже, придется платить, потому что государство оплачивает только сам скрининг, но не посещение врача. Об этой ситуации пишет Ингуна в «Facebook»: «Жду в очереди в регистратуре поликлиники. Передо мной стоит женщина с письмом от Министерства здравоохранения Латвии, приглашением пройти бесплатное обследование и скрининг на рак шейки матки. Женщина записана на прием к гинекологу. Слышу, как администратор говорит: «Визит стоит 50 евро».

Женщина в шоке говорит: «Но у меня приглашение, там написано — бесплатно...

Медсестра: «Да, это обследование вам сделают бесплатно, но консультация у врача будет стоить 50 евро, потому что у гинекологов закончились квоты. И теперь вместо 4 € нужно платить 50 €. Женщина не готова платить 50 € и просит записать ее на Новый год, когда будут квоты. Администратор: мы еще не записываем, потому что ждем от Министерства квоты на следующий год. Женщина в шоке уходит».

Игуна продолжает: «Эти письма используют менее 50% приглашенных женщин. Если бы в стране их начали использовать 80-90%, то в каком месяце у гинекологов закончились бы квоты? В июне? И есть ли понимание: что означают 3 месяца для онкологического пациента?

И сколько после этого стоит лечение и жизнь женщины?»

В комментариях люди не смеются, потому что многие сталкивались с подобными ситуациями: «Похожий опыт с офтальмологом — вначале объявляется бесплатный осмотр глаз, регистрация стоит 4,00 евро, а в конце визита к врачу уже 38 евро».

«Да, за 70 евро визит к врачу длится 7 минут, 3 из которых уходят на запись в компьютер. За 4 евро с направлением я пробыл в кабинете 5 минут, выписали направление. Короткая беседа состоялась на расстоянии 2 м, затем только третий специалист за плату также провел осмотр. Как кому повезет... ."