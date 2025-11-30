Председатель правления «Rīgas meži» Анита Скудра отметила, что в преддверии праздников важно остановиться и почувствовать магию леса: «Мы привилегированы тем, что природа так близко к Риге - она дарит нам красивые пейзажи, ароматы и ощущение покоя», - подчеркнула она, объясняя позицию компании против вырубки ёлок.

Территории, находящиеся под управлением «Rīgas meži», превышают 62 000 гектаров и расположены в радиусе 40–50 километров от столицы. Эти земли характеризуются преимущественно песчаными почвами, наиболее подходящими для сосен. Ели, которым необходимы более плодородные почвы, здесь встречаются значительно реже - они составляют лишь около 10% всех деревьев. Большинство из них выращены в специализированном питомнике и высажены при восстановлении лесных массивов.

Сохранение еловых насаждений сегодня особенно актуально из-за массового распространения восьмизубого короеда, который уничтожил значительные площади елей в Пиериге и других регионах Латвии. Всё большую важность приобретает восстановление и уход за еловыми лесами, чтобы они были устойчивыми как к вредителям, так и к климатическим изменениям.

Компания призывает отмечать Рождество рядом с живой растущей ёлкой, высадив её во дворе, на приусадебном участке или в своем районе. Саженцы можно приобрести в специализированных торговых точках.