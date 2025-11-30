Baltijas balss logotype
Латвия продлит особый режим вблизи территории Беларуси еще на полгода 5 628

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия продлит особый режим вблизи территории Беларуси еще на полгода
ФОТО: LETA

Правительство планирует продлить усиленный режим охраны границы на латвийско-белорусской границе, введённый из-за нелегальной миграции, ещё на полгода — до 30 июня 2026 года, свидетельствует проект распоряжения, поданный на Портал нормативных актов.

В настоящее время усиленный режим охраны границы действует до 31 декабря этого года. Министерство внутренних дел объясняет, что фактическое давление нелегальной иммиграции по-прежнему остаётся неизменным и высоким.

Хотя построенный на границе Латвии и Беларуси забор служит препятствием для мигрантов, пытающихся незаконно пересечь государственную границу в любом месте, всё же фиксируются случаи повреждения инфраструктуры забора и пересечения границы мигрантами.

Министерство подчёркивает, что начатая Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины является дополнительным фактором риска и возможной мотивацией для Беларуси продолжать попытки дестабилизировать ситуацию на государственной границе с Латвией.

Как сообщается, всего в этом году на латвийско-белорусской границе поймали 11 847 человек, пытавшихся попасть в ЕС. Сколько не поймали – неизвестно. Зато известно, что по гуманитарным соображениям границу разрешили перейти 31 беженцу.

В прошлом году число нелегалов составило 5388 человек, а по гуманитарным причинам в страну были приняты 26 человек.

Усиленный режим контроля установлен в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го ноября

    Скорее, надо сформулировать так: не умеют уважать - пусть боятся.

    2
    2
  • AA
    Alex Avdeev
    30-го ноября

    Боитесь? Значит уважаете!😜🤣😭

    13
    2
  • bt
    bory tschist
    Alex Avdeev
    30-го ноября

    ... так ведь, ублюдков главкартофелееда весь Mир уже боится с 1917-го (непонятно только: когда главкартофелеед успел подцепить yльяновский сифилис - в университете ведь не учился)

    1
    21
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Alex Avdeev
    30-го ноября

    Это не боязнь, это самый обыкновенный страх, временами переходящий в панику!

    9
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Alex Avdeev
    30-го ноября

    Тсич, ты опять тут, приём таблеток пропускаешь? Брысь учиться. Для начала выучи хотя бы систему пенсий и соцпособий в США и Германии - то, чего тебе не светит никогда, но от чего ты писаешься с придыханием...

    4
    3
Читать все комментарии

