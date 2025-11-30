Правительство планирует продлить усиленный режим охраны границы на латвийско-белорусской границе, введённый из-за нелегальной миграции, ещё на полгода — до 30 июня 2026 года, свидетельствует проект распоряжения, поданный на Портал нормативных актов.

В настоящее время усиленный режим охраны границы действует до 31 декабря этого года. Министерство внутренних дел объясняет, что фактическое давление нелегальной иммиграции по-прежнему остаётся неизменным и высоким.

Хотя построенный на границе Латвии и Беларуси забор служит препятствием для мигрантов, пытающихся незаконно пересечь государственную границу в любом месте, всё же фиксируются случаи повреждения инфраструктуры забора и пересечения границы мигрантами.

Министерство подчёркивает, что начатая Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины является дополнительным фактором риска и возможной мотивацией для Беларуси продолжать попытки дестабилизировать ситуацию на государственной границе с Латвией.

Как сообщается, всего в этом году на латвийско-белорусской границе поймали 11 847 человек, пытавшихся попасть в ЕС. Сколько не поймали – неизвестно. Зато известно, что по гуманитарным соображениям границу разрешили перейти 31 беженцу.

В прошлом году число нелегалов составило 5388 человек, а по гуманитарным причинам в страну были приняты 26 человек.

Усиленный режим контроля установлен в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.