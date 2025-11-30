Название вопроса в повестке дня Кабинета Министров было вполне нейтральным – «О создании учреждения профессионального среднего образования». Вот, подумал Ваш автор, появится в Латвии новый колледж. Интересно, по какой специальности?

Впрочем, все сразу же стало понятно по имени докладчика — министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

«Создавать новое поколение Латвии»

Согласно документу, который представил руководитель оборонного ведомства, «важно поддерживать систему долгосрочного образования в военной области, цель которой есть подготовить латвийскую молодежь к укреплению оборонительных возможностей и также профессиональной военной службе». Выпускники ее сделаются лидерами, которые будут работать в команде, в условиях повышенного стресса, принимать правильные решения в нестандартных ситуациях и доводить задания до конца...

Среди качеств, которые необходимы будущему офицеру, в документе Министерства обороны перечисляются: мудрость, вежливость, умеренность, собранность, справедливость, толерантность. Необходимо «развивать общую физическую подготовку юношей и способность выдерживать повышенную физическую нагрузку». По получении аттестата, молодые люди смогут без экзаменов поступить в Академию национальной обороны, либо быть зачисленными в Национальные вооруженные силы, Земессардзе или резерв.

Дать имя новому учебному заведению решили в честь известного латышского военачальника, именем которого сейчас названа также набережная близ Центрального рынка в Риге. По иронии судьбы, большую часть из своей военной биографии – 18 лет – он прослужил в Русской армии!

Воевал с японцами, служил украинскому гетману

Генерал Радзинь — слуга царю, отец солдатам. Фото из архива.

Петр Радзинь (1880-1930) родился в Лугажской волости, в семье владельца хутора Яунвиндедзес. Лютеранин. Получил домашнее образование. В 1898 году поступил на службу русскую армию. Свою военную карьеру начал в 112-м пехотном Уральском полку, который в то время дислоцировался в Ковно.

В 1899 году поступил в Виленское пехотное юнкерское училище, которое оканчивает в 1901 году. Из училища выпущен подпоручиком в 24-й пехотный Симбирский полк, который дислоцировался в Ломжинском уезде. С 1904 по 1905 годы участвовал в русско-японской войне. Был командиром роты 10-го стрелкового Сибирского полка. 9 сентября 1905 года повышен до поручика.

В 1907 поступает в Императорскую военную академию, которую оканчивает в 1910 году по 1-му разряду. 9 сентября 1909 года повышен до штабс-капитана. Затем получил чин капитана. Цензовое командование ротой отбывал в 32-м пехотном Кременчугском полку (03.11.1910 — 03.11.1912), который дислоцировался в Варшаве. 26 ноября 1912 года назначен старшим адъютантом штаба 38-й пехотной дивизии. Позже был прикомандирован к авиационным частям.

С 1914 года участвует в военных действиях Первой мировой войны. 6 октября 1915 года назначен заместителем начальника штаба 8-й Сибирской стрелковой дивизии. 6 декабря повышен до подполковника. В феврале 1916 года назначен заместителем начальника штаба 61-й пехотной дивизии, где и служил до конца войны.

В марте 1918 года вступил в Украинскую армию гетмана Скоропадского, где был начальником отдела Организации и обучения генерального Штаба. Воевал до падения гетмана в 1918 году. Затем вступил в армию Украинской народной республики, занимая должность помощника начальника Генерального штаба.

В 1919 году вернулся в Латвию. 29 октября 1919 года назначен начальником Генштаба Латвийской армии. Как начальник штаба планировал боевые действия против войск Бермондта-Авалова и наступление против Красной армии в Латгалии. В 1920 году присвоено звание генерала Латвийской Республики.

В 1928 году оставил должность командующего Латвийской армии. Автор нескольких книг по истории и по военному делу, самая известная работа — «Latvijas brīvības karš» («Война за свободу Латвии»).

Элитарное заведение с подъемом в 6.30

Впрочем, вернемся к будущим генералам. Предполагается, что круг обучаемых в новом спецучилище будет весьма узким — 24 человека на курсе, максимально 4 курса (на курс — начальник и 3-4 инструктора), что предполагает строгий вступительный конкурс – психологические тесты, сдача спортивных нормативов.

Приниматься будут только граждане Латвии, получившие образование в объеме основной школы (9 классов). Объем преподаваемого материала впечатляет — 5724 учебных часа, из коих 45% общеобразовательные предметы, 55% профессиональные дисциплины и модули. Особый напор в школе будет делаться на точные науки (математика, физика, роботехника) и физподготовку.

664 часа посвятят квалификационной практике, 220 — навыкам полевой службы, 208 — обращению с оружием и стрельбе, 138 — строевой подготовке, 112 — основам военного руководства. Обучаемых обеспечат общежитием, 4-разовым питанием, форменной одеждой и прочим материально-техническим оснащением. Все — за счет государства!

Кабинет министров ЛР рассмотрел даже планируемую организацию учебного дня. Подъем у кадетов будет в 6.30 утра, 20 минут утренней гимнастики, утренний туалет, завтрак, ежедневный медосмотр, и с 8.15 — развод по занятиям, с перерывами на обед и полдник, затем самоподготовка и после ужина в 19 часов свободное время до вечерней поверки в 22.10 и отбоя в 22.30. Предполагается, что с 16 часов в пятницу до 16 часов в воскресенье кадеты смогут находиться дома на побывке.

Сколько стоит?

Кадетский корпус будут обслуживать с 2026 года — 44 человека, через 3 года число персонала вырастет до 53. Одним из эффектов станет увеличение военного присутствия в Восточном приграничье, ведь разместить учебное заведение планируется в средней школе в поселке Малта Резекненского края, которую выбрали путем ценового опроса – «таким образом сберегая средства государственного бюджета и не строя свою новую инфраструктуру». «Вблизи есть местность для проведения тактических упражнений», к тому же дислоцируются батальоны Земессардзе — 32-й в Резекне, 35-й в Прейли и 36-й в Лузнаве.

Несмотря на меры экономии, не скажешь, что военобуч будет бесплатен — в 2026 году на новое заведение потратят 2 688 866 евро, в 2027 — 3 261 236 евро. Планируется подписание договора с самоуправлением Резекненского края, который возьмет на себя часть финансирования педагогов. Вероятно, некоторые учителя достанутся и от «гражданской» средней школы, которой, кстати, предложено продолжить функционировать совместно, в тех же помещениях! Еще одна деталь — при школе Радзиня будет элемент демократии, а именно совет, с участием педагогов, родителей и самих кадетов.

Между тем, на другом конце республики уже несколько лет действует аналогичная школа имени полковника Оскара Калпака. Ее разместили в помещениях Кандавского сельхозтехникума. Очевидно, матереющему с годами государству, все более важными являются военные, а не хлеборобы...