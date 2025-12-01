Baltijas balss logotype
На побережье ожидается тёплый день

Наша Латвия
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: На побережье ожидается тёплый день

Повсюду в Латвии в понедельник температура воздуха поднимется выше нуля, а на побережье ожидается ещё более тёплая погода, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

День будет облачным, лишь местами в Курземе выглянет солнце. В отдельных районах, главным образом на востоке, возможен дождь, а в некоторых местах сохранится туманная погода.

Будет дуть слабый, на побережье – умеренный южный ветер, температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до +5 градусов, а у морского побережья потеплеет до +6..+8 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит +2..+3 градуса.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
