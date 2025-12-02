Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия - уже не лидер роста цен на продукты в Балтии 3 717

Наша Латвия
Дата публикации: 02.12.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: Латвия - уже не лидер роста цен на продукты в Балтии

Об этом рассуждает Марис Краутманис в Neatkarīgā. «10 лет назад в Западной Европе цены на продукты питания были намного выше, чем в Балтии, да и сейчас немаленькие. Но и доходы населения там были и остаются гораздо крупнее. Видно, что в странах Балтии и Польше продукты питания в последние годы стали резко дороже, в то время как в остальной Европе не так сильно. В этом нет ничего приятного».

«Мы можем видеть, что отчаянные попытки министра экономики Виктора Валайниса снизить цены на продукты питания имеют все же результаты. Представители правительства и предприниматели в конце мая подписали меморандум о торговле продовольственными товарами, торговцы также обязались ввести низко ценовую корзину, в которой каждый день какой-либо продукт в каждой группе основного питания имел бы более низкую цену, чем другие.

Выдвинутой Министерством экономики целью было добиться сокращения на 20% для наиболее необходимых групп продовольственных товаров, а также - увеличения удельного веса латвийских продуктов питания в магазинах. Понятно, что 20% - это далекая и, может быть, недостижимая мечта, но тем не менее рост цен остановлен и немного снижен, и в «чемпионате» по повышению цен Латвия уже не лидирует».

Читайте нас также:
#цены #торговля #Латвия #инфляция #магазины #правительство #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го декабря

    Никак соседи - литовцы "обогнали" Латвию по росту цен? Во Бацька литовцам хохму с фурами устроил!

    2
    1
  • Д
    Дед
    2-го декабря

    Не цены снижены, РОСТ цен снижен, то есть растут но медленнее.

    0
    1
  • Д
    Дед
    2-го декабря

    Не цены снижены, РОСТ цен снижен, то есть растут но медленнее.

    11
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Угадайте, в какой стране ЕС самый высокий уровень предотвратимой смертности?
Изображение к статье: Кнуты и пряники языковой политики - первых надо побольше - мнение
Изображение к статье: Синоптики предупреждают об очень густом тумане
Изображение к статье: Известно, кто будет ремонтировать Вантовый мост и во что это обойдется городу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео