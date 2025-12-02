Об этом рассуждает Марис Краутманис в Neatkarīgā. «10 лет назад в Западной Европе цены на продукты питания были намного выше, чем в Балтии, да и сейчас немаленькие. Но и доходы населения там были и остаются гораздо крупнее. Видно, что в странах Балтии и Польше продукты питания в последние годы стали резко дороже, в то время как в остальной Европе не так сильно. В этом нет ничего приятного».

«Мы можем видеть, что отчаянные попытки министра экономики Виктора Валайниса снизить цены на продукты питания имеют все же результаты. Представители правительства и предприниматели в конце мая подписали меморандум о торговле продовольственными товарами, торговцы также обязались ввести низко ценовую корзину, в которой каждый день какой-либо продукт в каждой группе основного питания имел бы более низкую цену, чем другие.

Выдвинутой Министерством экономики целью было добиться сокращения на 20% для наиболее необходимых групп продовольственных товаров, а также - увеличения удельного веса латвийских продуктов питания в магазинах. Понятно, что 20% - это далекая и, может быть, недостижимая мечта, но тем не менее рост цен остановлен и немного снижен, и в «чемпионате» по повышению цен Латвия уже не лидирует».