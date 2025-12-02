У латвийской армии уже есть планы по ограничению передвижения по железной дороге в условиях определённой угрозы, заявил во вторник в интервью TV3 командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Каспар Пуданc, пишет LETA.

Комментируя недавние обсуждения о возможном демонтаже железнодорожных путей в восточной приграничной зоне ещё в мирное время, Пуданc отметил, что вопрос рельсов — это лишь часть мер по противодействию мобильности и укреплению границы Латвии.

Командующий НВС пояснил, что эффект внезапности — фактически единственное преимущество, которое осталось у России в случае, если она решится на нападение на НАТО. В связи с этим Латвия действует в двух направлениях — тщательно готовится, чтобы избежать внезапности, и "покупает страховку". Подготовка, например, включает разведывательную деятельность, а "страховкой" в данном случае является создание заграждений там, где они не мешают социальной или хозяйственной деятельности.

Говоря конкретно о железной дороге, Пуданc отметил, что уже подготовлены детальные планы по ограничению мобильности по железной дороге в определённых условиях, однако могут быть предложены и дополнительные действия, чтобы ещё сильнее снизить вероятность внезапного нападения противника.

На вопрос, поддерживает ли он демонтаж рельсов ещё в мирное время, Пуданc прямого ответа не дал, заявив, что оценка должна продолжаться как со стороны военных специалистов, так и представителей других сфер.

Пуданc сообщил, что в ближайшие дни будут получены новые сенсоры и радары для более эффективного контроля за безопасностью восточной границы.

Командующий НВС подчеркнул, что полностью подготовиться к внезапному нападению агрессора не всегда возможно, поэтому, например, в случае первой крупной атаки дронов, возможно, не все вражеские беспилотники будут сбиты, однако в дальнейшем следует учитывать, что ответные действия НАТО будут направлены не только против дронов в воздухе, но и по целям на земле — местам запуска дронов, командным центрам и другим объектам.

Что касается метеозондов, запущенных с территории Беларуси — преимущественно в сторону Литвы и в меньшей степени Латвии, Пуданc оценил их как способ отвлечения внимания, поскольку в качестве средства военного нападения они использоваться не могут, так как не управляются.