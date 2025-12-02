Baltijas balss logotype
У латвийской армии уже есть планы по блокировке железной дороги

Наша Латвия
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: У латвийской армии уже есть планы по блокировке железной дороги

У латвийской армии уже есть планы по ограничению передвижения по железной дороге в условиях определённой угрозы, заявил во вторник в интервью TV3 командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Каспар Пуданc, пишет LETA.

Комментируя недавние обсуждения о возможном демонтаже железнодорожных путей в восточной приграничной зоне ещё в мирное время, Пуданc отметил, что вопрос рельсов — это лишь часть мер по противодействию мобильности и укреплению границы Латвии.

Командующий НВС пояснил, что эффект внезапности — фактически единственное преимущество, которое осталось у России в случае, если она решится на нападение на НАТО. В связи с этим Латвия действует в двух направлениях — тщательно готовится, чтобы избежать внезапности, и "покупает страховку". Подготовка, например, включает разведывательную деятельность, а "страховкой" в данном случае является создание заграждений там, где они не мешают социальной или хозяйственной деятельности.

Говоря конкретно о железной дороге, Пуданc отметил, что уже подготовлены детальные планы по ограничению мобильности по железной дороге в определённых условиях, однако могут быть предложены и дополнительные действия, чтобы ещё сильнее снизить вероятность внезапного нападения противника.

На вопрос, поддерживает ли он демонтаж рельсов ещё в мирное время, Пуданc прямого ответа не дал, заявив, что оценка должна продолжаться как со стороны военных специалистов, так и представителей других сфер.

Пуданc сообщил, что в ближайшие дни будут получены новые сенсоры и радары для более эффективного контроля за безопасностью восточной границы.

Командующий НВС подчеркнул, что полностью подготовиться к внезапному нападению агрессора не всегда возможно, поэтому, например, в случае первой крупной атаки дронов, возможно, не все вражеские беспилотники будут сбиты, однако в дальнейшем следует учитывать, что ответные действия НАТО будут направлены не только против дронов в воздухе, но и по целям на земле — местам запуска дронов, командным центрам и другим объектам.

Что касается метеозондов, запущенных с территории Беларуси — преимущественно в сторону Литвы и в меньшей степени Латвии, Пуданc оценил их как способ отвлечения внимания, поскольку в качестве средства военного нападения они использоваться не могут, так как не управляются.

#НАТО #граница #разведка #Латвия #безопасность #дроны
Оставить комментарий

(25)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Всех читателей ВВ с праздником! В этот день, ровно 35 лет назад, некий г-н Горбуновс подписал от имени Латвии Резолюцию о национальном равноправии. Так что сегодня у нас "День звиздабола". Сарказма поздравляю отдельно - с его профессиональным праздником...

    8
    1
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Опять спиз*нул? Лень проверять, но ты ж по-другому не умеешь. 1 декабря 2014 года Александр Проханов написал: «Мы будем трудиться. Будем опускаться на дно океана и создавать там подводные поселения». 11 лет прошло, пока выполняется только первый пункт программы, да и тот не до конца, снизу постоянно раздается стук. Но отдельным фуфелам это не мешает врать хоть про космос, хоть про солнцепеки, правда?

    1
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    2-го декабря

    Все у себя разламат,а Россия не приедет.Патом дорогу захотчут закопат,в воду накедат гадост какуюнибуд,чтоб не приплыли.Затчем?

    4
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    2-го декабря

    Затем, чтобы успеть навариться на умирающей экономике страны. А потом удрать с наворованным куда-нибудь. Неужели вы думаете, что они считают Латвию своей Родиной? Скорее, местом, где можно что-то украсть. А мы здесь живем, жили и будем жить...

    7
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Vairis Arlauskas
    2-го декабря

    Ненада.

    1
    1
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    2-го декабря

    Интерес тов. Пуданса понятен, как стройный пень. Демонтированные рельсы можно спи@дить, сдать в металлом и на этом прилично навариться

    25
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Andris Bolt- Konskis
    2-го декабря

    Пуданс не виноват. Это генетика ))))

    4
    1
  • Е
    Ехидный
    2-го декабря

    билетные кассы позакрывать и агрессор без билетов не Риги доедет !!!

    34
    2
  • lo gos
    lo gos
    2-го декабря

    Тогда надо всю железку разобрать, совсем всю, а ато они сядут на Реал Балтика в Естонии и поедут по всей Европе на броневичке, и сам Путин будет из главного пулемета всех косить, ах-ах-ах!

    35
    2
  • Ш
    Шурик
    2-го декабря

    Во время Великой Отечественной войны было восстановлено и построено 81 332 км главных путей, 6901 км вторых путей и 29 041 км станционных путей, что является примером масштабного военного восстановления...

    29
    1
  • NB
    Nose Bose
    2-го декабря

    а у латвийской армии случайно нет информации, за каким лешим русским сюда лезть? :)

    53
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го декабря

    так как не управляются -- И поэтому всё то, что они несут, может упасть на любой из хуторов по всей территории Латвии, в том числе и взрывчатка!

    18
    1
  • С
    Сарказм
    Mr.FGJCNJK
    2-го декабря

    И опять спиз*нувши, поздравляю. Площадка №1 или гагаринский старт до конца 2010-х годов несла основную нагрузку по запуску пилотируемых кораблей «Союз» и беспилотных грузовых кораблей «Прогресс» к Международной космической станции. Последний запуск - 25.09.2019. Далее предполагалась модернизация «Гагаринского старта» под современные «Союзы» в совместном проекте России, Казахстана и ОАЭ, при финансировании Эмиратов. Однако в начале 2022 Эмираты вышли из проекта (догадаешься, почему?), после чего денюшек на модернизацию не осталось.. В 2025 году «Гагаринский старт» и вовсе был выведен из российской юрисдикции и официально передан Казахстану с целью создания на его месте музейного комплекса.Финита ля комедия, фуфлыжник, площадка №1 еще менее готова к пилотируемым пускам, чем порушенная криворукими рашнракетчиками №31. Еще пункты в твоем списке есть или уже засунешь свой лживый язык себе в задницу и завалишь?

    1
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го декабря

    "Эффект внезапности" по Пудансу - это лихой наскок орды бронепоездов с красными звёздами, а вовсе не обстрел дронами, ракетами и "Солнцепёком", который простреливает Латвию насквозь. Далась же Пудансу эта железная дорога! Видать, в детстве родители не купили, нанесли моральную травму на всю жизнь - теперь остаток жизни будет пытаться разбирать чужие дороги...

    46
    1
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Насквозь у тебя моск простреливается унитазник-фуфлыжник. А для аналоговнетных солнцепеков-буратин максимальная дистанция - это около 6 км, в последней модернизации отдельные ракеты (да и то по заявлениям известных своей правдивостью рашнпроизводителей) летят до 10 км, что в принципе делает эту внудервафлю бесполезным гробом на гусеницах для экипажа, у которого нет ни единого шанса выжить при попадании самого хилого беспилотника в в неотстреляный боекомплект. Что и было много раз продемонстрировано в ходе текущей войны.

    1
    26
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Говорили тебе - не пить из унитаза Миндича. Не послушался. нахлебался и опять пургу несёшь. Дальнобойность "Солнцепёков" все и без тебя знают, речь вообще о дронах и ракетах шла - но тебе, тупому, всё равно. Носись дальше со своими страшилками про орды красных бронепоездов...

    19
    2
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    2-го декабря

    "вовсе не обстрел дронами, ракетами и "Солнцепёком", который (!) простреливает Латвию насквозь. - отмазка не засчитана, убогий. Ну или русский язык ты знаешь также, как и дистанцию стрельбы солнцепеком и возможности стартовых площадок для запуска пилотируемых миссий в РФ. Да, кстати, список-то где таковых площадок? Или, может, наконец признаешь ,что сп*3днул и там и там здесь (а где нет)? Или скрепы в башке не позволяют?

    1
    18
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Да-а-а, вот как унитаз Миндича на мозги-то действует - совсем у тебя кукуха едет... :) Я уже не раз предлагал редакции сменить пол программисту, чтобы он наконец сделал удобный для читателей интерфейс. А ты, как дворовая шавка в мосол, с радостным завыванием вцепился в опечатку и разве что не писаешься от счастья. Ладно - скачи, обезьянка, скачи...

    17
    3
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Ах, теперь значит в том, что ты фуфел гонишь, метешь языком как тряпка для унитаза и не спосбен ответить за свои слова интерфейс виноват?:))) Фу, мразота, отвянь. Впрочем чему тут удивляться, "русский мир" он такой..

    1
    15
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    2-го декабря

    "Вода Миндича" вредно влияет на твои почки - вон как желчь ртом-то пошла. А вообще загугли, что такое "площадка Гагарина" - и все вопросы про Байконур и своё радостное "нуфсё,никтоникудане летит!" можешь засунуть себе... ну ты понял. А пока скачи, обезьянка, скачи - весели публику!

    8
    1
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    2-го декабря

    И опять спиз*нувши, поздравляю. Площадка №1 или гагаринский старт до конца 2010-х годов несла основную нагрузку по запуску пилотируемых кораблей «Союз» и беспилотных грузовых кораблей «Прогресс» к Международной космической станции. Последний запуск - 25.09.2019. Далее предполагалась модернизация «Гагаринского старта» под современные «Союзы» в совместном проекте России, Казахстана и ОАЭ, при финансировании Эмиратов. Однако в начале 2022 Эмираты вышли из проекта (догадаешься, почему?), после чего денюшек на модернизацию не осталось.. В 2025 году «Гагаринский старт» и вовсе был выведен из российской юрисдикции и официально передан Казахстану с целью создания на его месте музейного комплекса.Финита ля комедия, фуфлыжник, площадка №1 еще менее готова к пилотируемым пускам, чем порушенная криворукими рашнракетчиками №31. Еще пункты в твоем списке есть или уже засунешь свой лживый язык себе в задницу и завалишь?

    1
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Долго гуглишь, и нагуглил только "Дойче велле". :) Ты как та лошадь, которой шоры надевают, чтобы она окружающих не пугалась. Уже просто интересно, что ты запоёшь, когда 21-22 декабря состоится плановый старт? :) С твоим профессиональным праздником тебя, кстати - с "Днем звиздобола"!

    1
    1
  • A
    Aleks
    2-го декабря

    Когда военные(как одену портупею-все тупею и тупею)начинают рулить экономикой,то все заканчивается плачевно.😭

    34
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го декабря

    А для н-на Пуденса возможно ВНЕЗАПНОЕ появление железнодорожного состава?! А он, как и Репше, является тайным пациентом психоневрологической больницы?

    53
    2
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    2-го декабря

    Читать совсем разучился? Для г-на (хотя к военным все же принято обращаться по званию) возможно внезапное нападение агрессора. А излюбленным средством логистики для этого самого агрессора с Первой Мировой и по наши дни является железная дорога. Следовательно, для снижения его наступательного потенциала в час Х потребуется быстрое, но эффективное и долговременное выведение этого средства логистики из строя. Что требует планирования и подготовки. Вывод очевиден, но вата то ли реально слишком тупа, то ли удачно прикидывается таковой., впрочем какая разница?

    1
    38
Читать все комментарии

Видео