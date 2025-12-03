Baltijas balss logotype
А факультет расизма? РТУ сместит фокус с студентов из третьих стран на студентов из ЕС 0 179

Наша Латвия
Дата публикации: 03.12.2025
LETA
Изображение к статье: А факультет расизма? РТУ сместит фокус с студентов из третьих стран на студентов из ЕС

Рижский технический университет (РТУ) повысил требования к приему иностранных студентов и обязался осуществить постепенное смещение фокуса при приеме иностранных студентов с третьих государств на страны Европейского союза, Европейской экономической зоны и Организации экономического сотрудничества и развития - эти изменения закреплены в обновленных стратегических принципах интернационализации вуза.

Как сообщили агентству ЛЕТА в РТУ, руководство вуза в среду встретилось с председателем комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гиртом Лапиньшем, чтобы обсудить стратегические принципы интернационализации университета.

РТУ формирует консорциум с рядом технологических университетов в Европе - во Франции, Италии, Испании и Германии - для развития сотрудничества в сфере образования, науки и инноваций, а также для содействия мобильности студентов.

Ректор университета Талис Юхна отметил, что интернационализация и укрепление академической репутации помогают вузу приблизиться к рейтингу 500 лучших университетов мира. Для улучшения позиций РТУ повышает требования к приему иностранных студентов, особенно по математике и английскому языку, а также привлекает иностранных тенур-профессоров, что усиливает академический потенциал и расширяет направления научных исследований.

В ходе встречи с представителями Рижской думы руководство РТУ также подчеркнуло важность сотрудничества с государственными органами - Управлением по делам гражданства и миграции, Службой государственной безопасности и Государственной пограничной охраной - для обеспечения пребывания иностранных студентов в Латвии в полном соответствии с действующим законодательством.

#образование #иностранные студенты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео