В среду в Латвии будет преобладать облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки, а в Курземе временами прояснится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет ЛЕТА.

В течение дня сохранится облачная погода, лишь местами в Курземе облака рассеются и небо прояснится. В отдельных районах центральной и восточной части страны возможны небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Местами на востоке туман сохранится и в дневное время. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, в течение дня временами возможен небольшой дождь. Будет дуть преимущественно слабый юго-восточный ветер, температура воздуха составит +2…+3 градуса.