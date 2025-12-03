Прошедший ноябрь в Латвии был теплее и суше по сравнению со средними многолетними показателями, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Средняя температура воздуха в ноябре по Латвии составила +3,4 градуса по Цельсию, что на 1,2 градуса выше нормы для этого месяца. Минимальная температура — -8,1 градуса — была зафиксирована 26 ноября в Айнажи, а максимальная — +15,4 градуса — 7 ноября в Мерсрагсе.

В первой половине ноября средняя температура воздуха в Латвии превышала норму на несколько градусов, в отдельные дни были зафиксированы суточные температурные рекорды, в том числе рекорды национального уровня. Вторая половина месяца была более холодной, и в основном средняя температура воздуха была ниже нормы.

Общее количество осадков в ноябре составило 34,4 миллиметра, что на 42% меньше средней месячной нормы в 59,6 мм. Больше всего осадков выпало в Вентспилсе — 91 мм, меньше всего — в Добеле, где зафиксировано 10,7 мм. В среднем по Латвии в ноябре было 8,1 суток с количеством осадков не менее 1 мм. Больше всего таких дней было в Айнажи — 17 суток, меньше всего — в Зиланы, где осадки отмечались лишь дважды.

Индекс засухи и влажности (SPI) в ноябре указывал на сухие условия на большинстве метеостанций, особенно в центральных регионах страны, а также в Видземе и Селии, где ноябрь был крайне сухим. В других местах — в Латгале и на побережье Балтийского моря и Рижского залива — SPI находился в пределах нормы.

Средняя относительная влажность воздуха в Латвии в ноябре составила 91% — от 88% в Колке, Лиепае, Павилосте, Риге и Вентспилсе до 94% в Алуксне.

Сильнейшие порывы ветра — 22,8 метра в секунду — были зафиксированы 28 ноября в Вентспилсе.