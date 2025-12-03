В программе «Preses klubs» на TV24 заместитель председателя комиссии Сейма по народному хозяйству Янис Витенбергс рассказал о грядущих изменениях в системе здравоохранения. По его словам, уже со следующего года право на оплачиваемые медицинские услуги будет только у тех, кто имеет задекларированное место жительства в Латвии.

По словам Витенбергса, обсуждение стало особенно актуальным из-за ситуации с латышами, которые живут и работают за рубежом, платят налоги в других странах, но продолжают приезжать в Латвию за медицинскими услугами. На это государство тратит около трёх миллионов евро в год. Однако, как считает политик, смотреть на проблему стоит шире. Он указывает, что расходы на медицинское обслуживание граждан России, проживающих в Латвии, составляют более 30 миллионов евро ежегодно — то есть в десять раз больше.

«Если меня спросят, кто должен быть приоритетом, то это наши люди, пусть даже они живут за границей», — подчёркивает Витенбергс.

Он считает, что сохранение доступа к медицинским услугам — один из способов поддерживать связь с латышами, уехавшими работать в другие страны. По его словам, это может повысить шансы на их возвращение в Латвию. При этом в отношении российских граждан политик настроен резко. Он отмечает, что многие из них не подтвердили свою лояльность Латвии, не оформляют гражданство, но продолжают пользоваться теми же медуслугами, что и граждане Латвии. Более того, значительная часть из них, по мнению Витенбергса, на выборах в России голосует за Владимира Путина.

«Государству нужно задуматься, что для нас важнее: наши люди, которые приезжают время от времени и стоят три миллиона, или граждане России, чьи медицинские расходы в десять раз выше. Я надеюсь на смелые решения», — заявил политик.