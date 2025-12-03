Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шок: на местных россиян латвийская медицина тратит в 10 раз больше, чем на заграничных латышей 4 1623

Наша Латвия
Дата публикации: 03.12.2025
tv24
Изображение к статье: Шок: на местных россиян латвийская медицина тратит в 10 раз больше, чем на заграничных латышей

В Латвии готовятся изменения в системе здравоохранения: оплачиваемые медуслуги будут доступны только гражданам с задекларированным местом жительства, заявил представитель Нацобъединения Янис Витенбергс, подчеркнув необходимость пересмотра расходов на иностранцев.

В программе «Preses klubs» на TV24 заместитель председателя комиссии Сейма по народному хозяйству Янис Витенбергс рассказал о грядущих изменениях в системе здравоохранения. По его словам, уже со следующего года право на оплачиваемые медицинские услуги будет только у тех, кто имеет задекларированное место жительства в Латвии.

По словам Витенбергса, обсуждение стало особенно актуальным из-за ситуации с латышами, которые живут и работают за рубежом, платят налоги в других странах, но продолжают приезжать в Латвию за медицинскими услугами. На это государство тратит около трёх миллионов евро в год. Однако, как считает политик, смотреть на проблему стоит шире. Он указывает, что расходы на медицинское обслуживание граждан России, проживающих в Латвии, составляют более 30 миллионов евро ежегодно — то есть в десять раз больше.

«Если меня спросят, кто должен быть приоритетом, то это наши люди, пусть даже они живут за границей», — подчёркивает Витенбергс.

Он считает, что сохранение доступа к медицинским услугам — один из способов поддерживать связь с латышами, уехавшими работать в другие страны. По его словам, это может повысить шансы на их возвращение в Латвию. При этом в отношении российских граждан политик настроен резко. Он отмечает, что многие из них не подтвердили свою лояльность Латвии, не оформляют гражданство, но продолжают пользоваться теми же медуслугами, что и граждане Латвии. Более того, значительная часть из них, по мнению Витенбергса, на выборах в России голосует за Владимира Путина.

«Государству нужно задуматься, что для нас важнее: наши люди, которые приезжают время от времени и стоят три миллиона, или граждане России, чьи медицинские расходы в десять раз выше. Я надеюсь на смелые решения», — заявил политик.

Читайте нас также:
#налоги #здравоохранение #медицина #гражданство #финансы #миграция #расходы #лояльность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
1
1
9

Оставить комментарий

(4)
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    3-го декабря

    Удивляет, откуда такие цифры, если практически и для всех все практически платно? По квоте можно ждать годами. А 2 евро пациентского взноса у семейного врача - это чтобы выписал рецепт или направление.

    3
    0
  • Д
    Дед
    3-го декабря

    Тогда с россиян и налоги брать не будут? Или , как нормальные воры- деньги заберут, а услуг лишат?

    17
    0
  • Л
    Латтоптун
    3-го декабря

    В чём шок то? Белые латыши, приезжают подлечиться, хотя платят налоги там и ни копейки на " любимой родине". А "неновисные Россияне", живут в Латвии и исправно платят налоги в казну Латвии. Радоваться надо, а не шокироваться.

    43
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го декабря

    А всё потому, что местные россияне работают на Латвию и на неё же и налоги платят!

    44
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: АТД планирует купить за 3 млн евро камеры для пассажиров
Изображение к статье: Пора раскулачивать? Названы районы Риги с самой большой зарплатой
Изображение к статье: В четверг в Латвии сохранится депрессивная погода
Изображение к статье: А будет ли снег, а мороз? Фенолог рассказал все о декабре

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео