Она будет теплая и влажная: декабрьская погода в Латвии не похожа на зимнюю 0 2059

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Она будет теплая и влажная: декабрьская погода в Латвии не похожа на зимнюю

Новая рабочая неделя принесёт Латвии пасмурную и нетипично теплую для декабря погоду, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье небо покроют облака, и на большей части территории время от времени они будут приносить дождь, местами на востоке — и мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха как ночью, так и днём будет в пределах от -1 до +3 градусов.

На следующей неделе, с усилением влияния циклона, небо останется облачным, а территорию страны с запада пересекут несколько зон осадков. В понедельник и вторник на большей части территории время от времени ожидается дождь, в ночные часы местами на востоке будут наблюдаться и снежинки. В ночь на понедельник местами на востоке страны возможно и гололёдное покрытие. На отдельных участках дороги будут скользкими. Также в утренние часы местами на востоке образуется туман, который ухудшит видимость.

В эти дни усилится южный, юго-восточный ветер, местами на побережье в порывах достигая 15–18 м/с, но во вторник ветер повернёт с юго-запада и запада.

Температура воздуха по ночам не опустится ниже 0…+3 градусов, а днём в понедельник столбик термометра во многих местах поднимется до +1…+6 градусов, на побережье Курземе — даже до +7 градусов. Во вторник воздух прогреется до +6…+8 градусов.

С середины недели ветер усилится и станет порывистым уже на более обширной территории. И ночью, и днём температура воздуха останется положительной, лишь к концу недели местами в восточных районах столбик термометра снова опустится ниже отметки 0 градусов.

#погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
