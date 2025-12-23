Baltijas balss logotype
На улице Госпиталю в Риге открылся новый магазин 0 61

Дата публикации: 23.12.2025
Новый магазин розничной сети SIA “LaTS”, открывшийся 19 декабря по адресу улица Госпиталю, 1 в Риге, станет значимым дополнением к повседневной жизни жителей этого района, сообщили в SIA “Latvijas Tirgotāju savienība”.

«До сих пор ближайшие места для покупки товаров повседневного спроса в этом районе находились примерно в 20 минутах ходьбы, поэтому новый магазин можно назвать настоящим магазином у дома. Он даст возможность местным жителям удобно и быстро приобретать необходимые товары, не тратя время на более долгую дорогу», — рассказала коммерческий директор сети магазинов “LaTS” Кития Диджус.

Открытие нового магазина является целенаправленным шагом по улучшению доступности услуг именно в жилых районах. «Другие места для покупки товаров повседневного спроса в этой окрестности находятся сравнительно далеко, поэтому новый магазин станет самым близким и удобным решением для местных жителей», — отметила Диджус. Такой подход соответствует философии сети “LaTS” — быть ближе к покупателю и обеспечивать необходимые товары для повседневной жизни в дружественной среде.

Уже в день открытия, 19 декабря, наблюдался большой интерес со стороны покупателей. Посетители активно пользовались специальными предложениями по случаю открытия и интересовались сезонными товарами, однако не меньшим спросом пользовались и товары первой необходимости — продукты питания, напитки и товары для домашнего хозяйства. Это подтверждает, что новый магазин успешно выполняет свою основную задачу — быть практичным и надежным местом для ежедневных покупок.

Новый магазин “LaTS” на улице Госпиталю — это не только торговая точка, но и важный элемент инфраструктуры района, способствующий его развитию и повышению удобства для жителей. Он позволяет местным жителям более эффективно планировать повседневные покупки и создает ощущение, что все необходимое находится на расстоянии вытянутой руки. Учитывая активность покупателей уже в первый день, можно сделать вывод, что магазин был ожидаем и займет прочное место в повседневной жизни района.

SIA “LaTS” была основана в 2007 году с целью объединения малых и средних продовольственных розничных торговцев Латвии, снижения издержек и повышения конкурентоспособности. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 физических торговых точек по всей Латвии.

#Латвия #розничная торговля
