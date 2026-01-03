Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы во вторник, 6 января, в 13:00 проведёт заседание, на котором будет принято решение о дальнейших действиях после взрыва в доме по адресу улица Баускас, 15, в районе Торнякалнс, сообщает агентству LETA Отдел внешней коммуникации Рижской думы.

"На заседании комитета мы оценим уже оказанную помощь жителям и обсудим дальнейшие шаги по поддержке рижан, оставшихся без жилья. Также необходимо незамедлительно рассмотреть вопрос об улучшении возможностей самоуправления по более частым проверкам сдаваемых в аренду квартир и об обязательстве арендаторов оформлять гражданскую страховку", — подчеркнула председатель комитета Элина Трейя.

Как сообщалось ранее, в пятницу в пятиэтажном многоквартирном доме произошёл взрыв газа из-за повреждённого газопровода, в результате чего обрушились четвёртый и пятый этажи, а также крыша. По предварительной информации, погибли два человека, ещё несколько пострадали.

В настоящее время в здании продолжаются работы по устранению опасности. До получения заключения сертифицированного строительного эксперта эксплуатация здания, пострадавшего от взрыва, запрещена.

Рижское самоуправление оказывает помощь как эвакуированным жителям, так и участникам спасательных работ.

Из пострадавшего дома эвакуированы более 40 человек. Сначала им была предоставлена возможность укрыться в автобусах «Rīgas satiksme», сейчас оказывается вся возможная помощь.

В общей сложности 23 жильца воспользовались предложением самоуправления о временном размещении в гостинице.

Несколько домашних животных, которых жители вывели наружу, были доставлены в приюты.

Дом обслуживает ООО Latvijas Namsaimnieks, в нём 74 квартиры, четыре из которых принадлежат самоуправлению. По пока неофициальной информации, взрыв произошёл из-за незаконного подключения газа в одной из квартир, принадлежащих самоуправлению.

Если после пожара или другой аварии здание непригодно для проживания, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность временного размещения.

Эвакуированные жители имеют право на получение кризисного пособия, которое можно запросить в течение двух месяцев со дня наступления кризисной ситуации.

Также жители приглашаются обращаться в Социальную службу, если им необходима другая помощь — например, одежда, продуктовые пакеты, восстановление документов или другая социальная поддержка.