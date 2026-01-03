Baltijas balss logotype
Жители дома, пострадавшего от взрыва газа, сегодня смогут забрать вещи первой необходимости

Наша Латвия
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жители дома, пострадавшего от взрыва газа, сегодня смогут забрать вещи первой необходимости
ФОТО: LETA

Жители дома в Риге, пострадавшего от взрыва газа, сегодня смогут забрать вещи первой необходимости, сообщили агентству LETA в Управлении внешней коммуникации Рижской думы.

Получить вещи в субботу после обеда жителям помогут сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Департамент городского развития Рижского самоуправления поручил владельцам здания привлечь сертифицированного строительного эксперта для проведения технического обследования, чтобы определить масштаб повреждений, а также условия и необходимые действия для частичного допуска или восстановления эксплуатации здания.

В настоящее время нахождение в здании запрещено.

Ночью из здания были спасены шесть кошек, которых передали в приюты, а сегодня в первой половине дня, обследовав все квартиры, пожарные-спасатели спасли ещё шесть кошек, которых передали владельцам. В общей сложности были спасены 12 кошек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Как сообщалось ранее, в результате взрыва газа в Торнякалнсе на улице Баускас погибли два человека, ещё двое пострадали, проинформировала ГПСС.

Одним из погибших является сотрудник аварийной службы АО Gaso, прибывший по вызову о возможной утечке газа.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, во время спасательных работ в квартире на пятом этаже было обнаружено ещё одно тело. Согласно имеющейся на данный момент информации, это лицо, возможно, совершило преступление.

Одновременно проводятся другие следственные действия для выяснения точных обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы.

До прибытия ГПСС из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, ещё 11 эвакуировали пожарные.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл из-за повреждённого газопровода. В результате взрыва обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша.

Дом обслуживает ООО Latvijas namsaimnieks, в нём находится 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению. По пока неофициальной информации, взрыв произошёл из-за нелегального газового подключения в принадлежащей самоуправлению квартире.

#Латвия #эвакуация #следствие #ГПСС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
