Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Готовьтесь! Латвию рекордно завалит снегом - синоптики 1 3393

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Готовьтесь! Латвию рекордно завалит снегом - синоптики
ФОТО: Unsplash

В воскресенье небо будет преимущественно облачным, во многих местах Латвии продолжится снегопад, местами на западе снег будет идти интенсивно, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Толщина снежного покрова увеличится на 2–4 сантиметра, местами на западе — на 5–7 сантиметров. Видимость в отдельных районах ухудшится, дороги на некоторых участках будут скользкими.

Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, на побережье Курземе его порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до −4…−9 градусов, примерно на один градус теплее будет на побережье Курземе.

Также в Риге в воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, временами будет идти снег. Подует слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер, а максимальная температура воздуха составит −5…−7 градусов.

В ночь на воскресенье на большей части территории Латвии продолжится снегопад, местами толщина снежного покрова увеличится на 2–4 сантиметра.

Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, который на побережье Курземе в порывах достигнет 15–18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит −7…−11 градусов, в Курземе — −3…−7 градусов.

В Риге ночью небо затянут облака. Временами ожидается снег, и снежный покров увеличится еще на несколько сантиметров. Подует слабый до умеренного северо-восточный ветер. Столбик термометра опустится до отметки −7…−9 градусов.

Читайте: «Угроза безопасности!» После событий Нового года в Латвии призвали запретить пиротехнику

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
3
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го января

    Не сказал бы что "рекордно". Пока в моих ипинях в пределах разумного. Прошлой зимой было действительно "рекордно". 🙄

    8
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Доктор Даниланс назвал возраст, когда уже нельзя стать алкоголиком
Изображение к статье: В рамках экономии из рижского театра «Дайлес» уволили легендарную актрису Мирдзу Мартинсоне
Изображение к статье: Чем старее общество, тем больше нагрузка на медицину - Ринкевич. И что?
Изображение к статье: В Латвии можно трудиться на двух работах, но пенсия всё равно будет одна Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео