В воскресенье небо будет преимущественно облачным, во многих местах Латвии продолжится снегопад, местами на западе снег будет идти интенсивно, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Толщина снежного покрова увеличится на 2–4 сантиметра, местами на западе — на 5–7 сантиметров. Видимость в отдельных районах ухудшится, дороги на некоторых участках будут скользкими.

Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, на побережье Курземе его порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до −4…−9 градусов, примерно на один градус теплее будет на побережье Курземе.

Также в Риге в воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, временами будет идти снег. Подует слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер, а максимальная температура воздуха составит −5…−7 градусов.

В ночь на воскресенье на большей части территории Латвии продолжится снегопад, местами толщина снежного покрова увеличится на 2–4 сантиметра.

Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, который на побережье Курземе в порывах достигнет 15–18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит −7…−11 градусов, в Курземе — −3…−7 градусов.

В Риге ночью небо затянут облака. Временами ожидается снег, и снежный покров увеличится еще на несколько сантиметров. Подует слабый до умеренного северо-восточный ветер. Столбик термометра опустится до отметки −7…−9 градусов.

