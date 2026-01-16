С 6 января этого года для регистрации замысла новостройки в Латвии владельцу земельного участка достаточно подать одно заявление в Информационную систему строительства (ИСС), поддерживаемую Государственным бюро по контролю за строительством (ГБКС).

После этого регистрация в Кадастровой информационной системе, находящейся в ведении Государственной земельной службы, а затем и в Государственной единой компьютеризированной земельной книге осуществляется автоматически.

За первую неделю после вступления нового порядка в силу из 516 зарегистрированных в ИСС строительных замыслов единая регистрация была проведена по 234. Министр экономики Виктор Валайнис назвал единую регистрацию строительства одной из самых значимых реформ, реализованных в строительной отрасли за последние десять лет. По его словам, она будет способствовать росту инвестиций и поможет сократить прежнее отставание Латвии по объему вложений в строительство от Литвы и Эстонии на 4-5 миллиардов евро.

"Самая большая выгода нового порядка - существенное сокращение времени от подачи заявки на строительство до ввода объекта в эксплуатацию, - отметил министр. - До сих пор на это уходило около полутора лет, теперь реализация замысла будет возможна в течение одного сезона".

Он также подчеркнул, что до ввода объекта в эксплуатацию больше не потребуется проводить отдельные измерения. Так, кадастровое измерение склада площадью 36 000 кв. м ранее обходилось в 10 273 евро, тогда как единая регистрация данных о сооружении будет стоить 1 048 евро, что означает экономию в 9225 евро. Для частного дома площадью 250 кв. м экономия составит около 528 евро. Кроме того, значительно сократится срок между завершением строительных работ и приемом объекта в эксплуатацию.

Руководитель ГБКС Байба Витолиня сообщила, что с 6 января новый порядок регистрации строительных замыслов внедряется без сбоев.