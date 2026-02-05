Baltijas balss logotype
В новую Лиепайскую тюрьму переселят заключенных из Елгавы и Даугавпилса 0 287

Наша Латвия
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: В новую Лиепайскую тюрьму переселят заключенных из Елгавы и Даугавпилса
ФОТО: LETA

В течение этого года в новую Лиепайскую тюрьму планируется переместить также заключенных из Елгавской и Даугавпилсской тюрем, сообщили в Управлении мест заключения (УМЗ).

По соображениям безопасности более подробная информация не может быть предоставлена.

В новую Лиепайскую тюрьму на этой неделе были перевезены 166 заключенных из прежней Лиепайской тюрьмы. В новой тюрьме работают приблизительно 150 сотрудников, что соответствует нынешнему количеству мест для заключенных. С увеличением численности заключенных будет увеличено и количество персонала, пояснили в УМЗ.

Помещения и инфраструктура новой тюрьмы находятся в рабочем состоянии, заключенным обеспечено теплоснабжение, водоснабжение и питание.

УМЗ также сообщает, что прежнее здание Лиепайской тюрьмы на ул. Дарза планируется выставить на аукцион. Министерство юстиции пришло к выводу, что здание не требуется ни для реализации функций министерства, ни подведомственных ему учреждений. Лиепайская дума тоже решила, что собственность не требуется для выполнения автономных функций самоуправления.

Министерство планирует подать предложение об отчуждении ГАО "Valsts nekustamie īpašumi", после чего будет организован процесс продажи недвижимости.

Как сообщалось, во вторник начала работу новая Лиепайская тюрьма на ул. Алсунгас, 29.

В новой Лиепайской тюрьме предусмотрены места для 1200 заключенных. Комплекс состоит из шести зданий, общая площадь территории - 305 116 кв. м, а помещений - около 37 400 кв. м.

Госсекретарь Минюста Михаил Папсуевич ранее заявил, что после открытия новой Лиепайской тюрьмы можно закрыть и Елгавскую тюрьму, а также Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы.

#недвижимость #тюрьма #инфраструктура #аукцион #Минюст #Лиепая
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
