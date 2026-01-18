На днях депутаты Рижской Думы получили персональное обращение Центра публичной памяти, базирующегося в славном городке Огре: «Об окончании одонимов прославления коммунистического тоталитарного режима и восстановлении исторических названий улиц».

Одонимы— это названия улиц, дорог, проспектов, переулков, бульваров, набережных и других линейных объектов городской или дорожной сети, происходящие от греческих слов «одос» (путь, дорога) и «онома» (имя, название). Изучением одонимов, или одонимией, занимается особая область лингвистики, которая анализирует эти названия как часть топонимики. Но в данном случае к ней примешана изрядная доза политики:

«В связи с перепиской по улице Берты Пипини в Цитаделе, 28 апреля 2025 года центр собрал и представил Рижской думе все предыдущие предложения, которые за предыдущие шесть лет дебатов не ввели. Учитывая, что в 2025 году искоренение названий коммунистического тоталитарного режима и восстановление исторических названий происходили минимально, призываем уже в первые месяцы 2026 года завершить переименование улиц, чтобы рациональности этого процесса не помешала бы события, вытекающие из избирательной кампании XV Сейма. Предложения делим на две группы. В первой группе – предложения, которые связываются с прекращением прославления коммунистического тоталитарного режима и русификации. Во втором – восстановление наших исторических местных названий».

Было — станет

Итак, вот что предполагается переименовать по линии «прекращения названий коммунистического тоталитарного режима и русификации».

Улица Густавса Клуциса (район Сканстес, создана в 2017 г., названа в честь художника и дизайнера, репрессированного в СССР в 1938 г.) – улица Рихардса Зариньша (художника).

Улица Сергея Эйзенштейна (Межциемс, cоздана в 1978 г., названа в честь родившегося в Риге кинорежиссера) — улица Фрициса Барды, поэта начала XX века.

Улица Анны Саксе (Межапарк, называется с 1983 г. в честь писательницы) — улица Германа Самсона (балтонемецкий священник и теолог XVI века).

Улица Судрабу Эджуса (Межапарк, называется с 1987 г. в честь писателя) — улица Кристофора Фирекера (балтонемецкого литератора XVI века).

Улица Мирдзы Кемпе (Межапарк, создана в 1982 г., названа в честь поэтессы) — улица Мартиньша Браунса (современный композитор).

Улица Юкумса Вациетиса (Плявниеки, создана в 1983 г., названа в честь военачальника армий России и СССР, командира латышских стрелков, репрессированного в 1938 г.) — улица Эмилии Плятер (балтонемецкой и польской дворянки, активистки польского восстания 1830 года на территории нынешней Латгалии).

Улица Ильменя (Ритабулли) — улица Мелании Ванаги (литератор, историк культуры XX в.).

Улица Фридриха Цандера (Засулаукс, названа в честь уроженца Риги, конструктора ракетной техники в СССР) — улица Бартас (изначальное название).

Улица Андромедас (Пурвциемс, создана 1975 г. в честь галактики) — улица Вероники Стрелерте (поэтессы эмиграции).

Улица Адмиралю (Болдерая) — улица адмирала фон Кейзерлинга (первый командующий морскими силами Латвии).

Улица Русес (Кенгарагс, создана в 1970-е гг., название по городу-побратиму в Болгарии) — улица Вилиса Янумса, служившего в армиях России, Советской Латвии, Латвийской Республики и Третьего Рейха, последнее звание — штандартенфюрер Waffen-SS, в эмиграции создал организацию бывших легионеров Daugavas Vanagi.

Улица Флотес (Болдерая) — улица капитана Дрезиньша (моряк и лоцман XIX-XX вв.)

Улица Паула Лейиня (Золитуде, создана в 1980-е гг., названа в честь латышского ученого, министра образования в правительстве Кирхенштейнса в 1940 г. и президента АН ЛССР) — улица Яна Яундсудрабиньша (писатель и поэт XIX-XX вв.)

Улица Андрея Сахарова (Плявниеки, названа в честь советского физика и правозащитника) — улица Карлиса Скалбе (поэта, депутата Сейма XIX-XX вв.)

Как видим, активисты питают какую-то запредельную антипатию к всемирно известным деятелям — Эйзенштейну, Сахарову, Цандеру — предлагая заменить их имена на представителей местной литературы или, в случае основоположника ракетостроения, деревню.

Дважды репрессированные

Относительно же господина Янумса, 4 раза (!) сменившего знамена, под коими тот сражался, думается, это вряд ли является символом лояльности. Хотя и надо оценить циничное остроумие, предполагающее разместить подобный одоним в микрорайоне, населенном преимущественно русскоязычными.

Можно предположить, что на открытие символических первых табличек позовут военного атташе ФРГ, показать, как уважают в Латвии носителей славы германского оружия во время Второй Мировой войны. По крайней мере, нигде в ЕС и НАТО такого в последние годы еще не было, мы станем пионерами!

Разумеется, застрельщикам переименований ровным счетом плевать на мнение жителей самих этих улиц, многие из коих другого имени никогда не имели — ибо под таковыми и построены. В подавляющем большинстве в социализме, за исключением улицы Густавса Клуциса.

Кстати, сменив это название, а также Юкумса Вациетиса, власти выкажут свое подлинное отношение к тем латышам, которые пострадали при Сталине в конце 1930-х гг., насчет чего в ЛР даже имеется официальная траурная дата в декабре, флаги вывешивают.

Возвращение исторических наименований

Также предполагается сменить целый ряд одонимов, которые были поменяны при предыдущей социально-политической формации. Следовательно, было-станет:

Полю (Старя Рига) — Католю;

Целиниеку (Саркандаугава) — Светцелиниеку;

Алксная (Старая Рига) — Реформату;

Менесс (Центр) — Дебесбраукшанас;

Сермулиню (Петерсала) - Олафа Хермелиня;

Саркандаугавас — Адольфа Бингнера (основатель пивзавода);

Дарба — Фабриканту;

Клиньгеру — Фридриха Клингера (немецкий литератор XVIII-XIX вв., в Риге не жил);

Креслас — Давида Илькена (остзейский юрист XVI-XVIII вв.).

Ну просто чудненько получается. Выходит, улица в Старом городе, названная в честь дружеского польского народа, теперь будет — Католю? А знают ли господа историки, что в Латгальском предместье уже таковая имеется? Вот будет радости у пассажиров такси, особенно, если водителем окажется, как это ныне часто бывает — неместный.

В добавление ко всему, при воплощении вышеприведенных списков, с новыми названиями придется пройтись по всем документам собственности, регистрации юридических лиц и тому подобного. Многие тысячи людей окажутся затронуты подобным экскурсом в историю.

Тенденция, однако

В последние годы в Латвии запущен массовый процесс смены названий улиц. Так в Риге больше нет улиц Маскавас (Московская), Гоголя, Пушкина, Пикуля, Бранткална и других. Меняются названия и участков улиц – Ницгалес и Антонияс.

А в Прейли, к примеру, ликвидировали улицу Сорокина. Сорокин был далек от политики – он создал в небогатой Латгалии успешный колхоз. Вот только фамилией не вышел.