В новых документах по делу Эпштейна фигурирует Рига

Наша Латвия
Дата публикации: 31.01.2026
В обнародованных новых материалах по делу осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна упоминаются переписки и, предположительно, выписки о перелётах в Ригу, а также информация о бронировании гостиниц.

Портал tv3.lv ознакомился с частью опубликованных документов. Следует отметить, что персональные данные в них скрыты, поэтому неизвестно, с какой целью были сделаны бронирования. Большинство переписок датированы примерно 2017–2018 годами.

Согласно документам, опубликованным Министерством юстиции США в пятницу, Латвия упоминается более 500 раз, а Рига — более 800. Часть электронных писем отправлял помощник Эпштейна Лесли Грофф и адресовал их сотруднице Эпштейна Белле Кляйн.

В переписке описываются запланированные перелёты в Ригу из Москвы, Барселоны, Парижа, Лондона, Хельсинки и Амстердама. Кому именно предназначались авиабилеты и бронирования отелей, установить невозможно.

В некоторых письмах отправитель подписывался как «Джеффри Э.». В одном из документов содержится анонимная переписка с вопросом об утверждённом «Дж. Э.» бюджете на «гостиничный номер».

В одном из писем, предположительно адресованном Эпштейну, откровенно описываются женщины в Риге:

«Рига — чудесное место, у почти каждой девушки здесь великолепная фигура. Я отлично провожу время, был в Юрмале […]. Марта дала мне и своей подруге “Bentley” с водителем на весь день. Связался примерно с дюжиной потрясающих девушек — одних пригласили на обед, других — на кофе. Получил массу номеров, будет трудно за всеми уследить! Тебе стоит подумать о том, чтобы приехать! У большинства девушек тут голубые или зелёные глаза, очень много блондинок. Мне здесь пока что очень нравится! Не знаю, смогу ли уехать и поехать в Эстонию — думаю остаться ещё на пару недель. Сообщу, как будут развиваться события», — говорится в письме.

В документах также обнаружены файлы, в которых упоминаются перелёты в Вильнюс и Таллин. Кроме того, в материалах фигурируют две фотографии, на которых изображён выданный в Латвии паспорт — портал tv3.lv не может подтвердить подлинность этого документа. В другом письме организуется отправка некой посылки, которую служба FedEx должна доставить по адресу в Плявниеках.

Как уже сообщалось, в новых материалах по делу Эпштейна, опубликованных в пятницу, фигурируют и известные личности, в том числе бывший президент США Дональд Трамп, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, британский миллиардер Ричард Брэнсон и бывший принц Великобритании Эндрю.

