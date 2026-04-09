Данным вопросом задается в Latvijas Avīze военный обозреватель Атис Климовичс. И приходит к утешительной для местных констатации:

«Скорее всего, нет. Под предлогом чего угодно выдуманного Москва может запустить дроны в нашу страну, но ничего другого даже этому завязшему в украинской войне военному гиганту не удастся сделать. Можно было бы в течение нескольких дней приказать группам диверсантов подготовиться и попасть в Латвию, но без поддержки от основных сил своей армии время их выживания было бы очень коротким. Это, надо полагать, понимают русские генералы.

Но для большой атаки нужна серьезная подготовка, и, как было видно перед вторжением на Украину 24 февраля 2022 года, на это ушло несколько месяцев. Можно судить, что при необходимости все можно сделать быстрее, возможно, но все равно этого не совершить за несколько недель. При этом все основные силы РФ сейчас заняты на Украине, где постепенно истекают кровью».

Отметим, что журналист Климовичс напрасно пугается, а потом сам себя успокаивает. Еще в начале года военно-политическое руководство Латвии обратилось к народу с успокаивающими речами.

Вот краткая подборка цитат из речей, связанных с опасностью/безопасностью проживания в Латвийской Республике:

– Латвия в настоящее время находится в безопасности, и уровень прямой военной угрозы невысок – премьер-министр Эвика Силиня на внешнеполитических дебатах в Сейме.

– В ближайшие годы Россия вряд ли будет представлять военную угрозу для НАТО – командующий Национальными вооруженными силами ЛР Каспарс Пуданс в интервью агентству ЛЕТА.

– В настоящее время отсутствует прямая военная угроза для Латвии со стороны России – доклад Бюро по защите Сатверсме.

– На данный момент у нас нет признаков неминуемой российской атаки – президент Латвии Эдгар Ринкеич в интервью Blick.