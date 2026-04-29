В Латвии зафиксирован первый случай отравления грибами в этом году. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS был доставлен грибник с тяжелым отравлением строчками.

Врачи призывают любителей тихой охоты не увлекаться собиранием весенних грибов. Отравиться тем, что уже повылезало в лесу на радость грибникам, проще простого.

И вот — счёт отравлениям открыт. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который собрал и съел строчки, перепутав их со сморчками. После дегустации лесного деликатеса у мужчины начались рвота, диарея, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, поражение печени и проблемы с почками.

К счастью, обошлось. Благодаря своевременному вмешательству врачей, после нескольких дней пребывания в больнице грибник отправился домой. И, по словам медиков, ему крупно повезло. Если бы он обратился за помощью чуть позже, то, вероятнее всего, это бы закончилось смертью.

По этой причине врачи еще раз призывают грибников быть предельно осторожными. Тем более что многие в весенних грибах особо не разбираются и часто путают строчки со сморчками.

При этом если сморчки — съедобные грибы, которые можно употреблять в пищу после отварки, то строчки — условно съедобные, которыми можно тяжело отравиться. Причем для отравления хватает даже их не есть, а просто надышаться парами при варке, ибо пары эти — ядовиты, наполнены содержащимся в сморчках токсическим веществом гиромитрином. Этот токсин не растворяется в воде и сохраняется даже после многократного отваривания.

Так что не рискуйте и запомните: шляпка у ядовитого строчка – неправильно округлая, мозговидно-складчатая. Тогда как у съедобного сморчка она симметричная, конусовидная или овальная. Легче же всего различить грибы, если их разрезать вдоль. Строчок внутри будет мясистым, а сморчок — полым.

Впрочем даже со съедобным сморчком следует быть осторожными. В этом грибе также содержится небольшое количество токсинов, которые распадаются лишь после 15-минутной термической обработки.