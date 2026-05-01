Финансовое мошенничество в Латвии продолжает расти, а его формы становятся всё более сложными. Однако главное изменение связано не только с технологиями. Всё чаще мошенники не взламывают системы, а воздействуют на мышление и поведение людей.

По данным Государственной полиции, в 2025 году в Латвии зарегистрировано более 8700 случаев мошенничества, более 3000 человек потеряли деньги, а общий ущерб превысил 23 миллиона евро. Это означает, что с мошенничеством сталкиваются люди по всей стране, и эта проблема давно вышла за рамки отдельных случаев.

Современные схемы всё чаще строятся на психологическом давлении. Мошенники создают ощущение срочности, играют на страхе, используют авторитет или обещают быструю прибыль. В таких ситуациях люди нередко принимают решения поспешно, не проверяя информацию.

Растёт и число случаев романтического мошенничества, когда злоумышленники выстраивают отношения, чтобы завоевать доверие, а затем просят деньги. В таких ситуациях ключевую роль играют эмоции и желание помочь, и человек часто сам не замечает, как оказывается втянутым в манипуляцию.

Важно понимать, что жертвами становятся не невнимательные или неподготовленные люди. Мошенники действуют целенаправленно и используют естественные человеческие реакции. Поэтому в группе риска может оказаться каждый.

Развитие технологий только усиливает эту проблему. Искусственный интеллект позволяет создавать всё более правдоподобные сообщения, письма и даже имитировать голос человека. Знакомый голос или убедительное сообщение больше не являются гарантией безопасности.

При этом главный вывод остаётся простым. Чтобы защитить себя, не нужно быть экспертом в технологиях. Часто достаточно сделать паузу и проверить информацию перед тем, как действовать.

Мошенники становятся всё более убедительными, и иногда достаточно одного необдуманного шага, чтобы потерять деньги, - отмечает Томс Ванданс, руководитель IPF Digital Latvia.

В рамках социальной кампании "НЕВИДИМЫЕ", в апреле прошли образовательные мероприятия в нескольких городах - Добеле, Резекне, Кулдиге и Гулбене. Особое внимание было уделено регионам и вовлечению местных жителей.

Во время встреч участники узнавали о самых распространённых схемах мошенничества, включая телефонные звонки, мошеннические SMS, электронные письма и инвестиционные предложения.

Резюме таково: делаем паузу и проверяем информацию!

Об актуальной схеме мошенничества читайте здесь https://bb.lv/statja/nasha-latvija/2026/05/01/4-maia-v-latvii-prazdnik-kotoryi-mozet-prinesti-problemy-rasskazyvaem-kakie