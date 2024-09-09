За дрон ответишь! Депутаты срочно вызывают министра

Депутаты Сейма от "ТБ-Visu Latvijai" после появления информации о том, что в минувшую субботу на территорию Латвии упал российский военный дрон, решили вызвать во фракцию для дачи пояснений главу минобороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные").

Ожидается, что министр может посетить депутатов нацобъединения уже в эту среду.

Как сообщал bb.lv, российский дрон, разбившийся в Гайгалавской волости Резекненского края, оказался начиненным взрывчаткой беспилотником типа "Шахед".