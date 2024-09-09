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За дрон ответишь! Депутаты срочно вызывают министра 1

Политика
Дата публикации: 09.09.2024
BB.LV
За дрон ответишь! Депутаты срочно вызывают министра

Национальное объединение хочет заслушать главу оборонного ведомства.

Депутаты Сейма от "ТБ-Visu Latvijai" после появления информации о том, что в минувшую субботу на территорию Латвии упал российский военный дрон, решили вызвать во фракцию для дачи пояснений главу минобороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные").

Ожидается, что министр может посетить депутатов нацобъединения уже в эту среду.

Как сообщал bb.lv, российский дрон, разбившийся в Гайгалавской волости Резекненского края, оказался начиненным взрывчаткой беспилотником типа "Шахед".

#дроны
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го сентября

    Начался переполох в курятнике. Ко-ко-ко.. Сейчас петушмейстеры будут отважно когтём землю под собою рыть и глазом зыркать. Тьфу. Ну прогадили залёт. Бывает. Не самолёт. Дрянь малая и наверное светит на радаре как стая птиц.

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