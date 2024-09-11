«Не могу удержаться от желания призвать сходить в ж*пу» - Лапса о письме посла Украины

Ранее Куцевол призвал законодательно запретить латвийским самоуправлениями сотрудничать с российскими и белорусскими городами.

«Со всем уважением – я не могу удержаться от желания призвать этого посла все более тоталитарной страны сходить в ж*пу и, добравшись до пункта назначения, подумать, какой вред он наносит этой глупостью», - поделился публицист Лато Лапса в своем микроблоге «Х».

Ar visu cieņu - es nevaru atturēties no vēlmes aicināt šo aizvien totalitārākās valsts vēstnieku iet d… un, nonākot galapunktā, apdomāt, kādu kaitējumu viņš ar šo stulbību nodara. https://t.co/Q8ihzMcKHd — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) September 11, 2024

Как сообщалось, Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) и Министерство иностранных дел (МИД) не располагают информацией о том, что у какого-то из латвийских самоуправлений до сих пор действуют договоры о сотрудничестве с российскими и белорусскими самоуправлениями.