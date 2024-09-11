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«Не могу удержаться от желания призвать сходить в ж*пу» - Лапса о письме посла Украины 1

Политика
Дата публикации: 11.09.2024
BB.LV
«Не могу удержаться от желания призвать сходить в ж*пу» - Лапса о письме посла Украины

Латвийский публицист Лато Лапса жестко высказался по поводу призыва посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола.

Ранее Куцевол призвал законодательно запретить латвийским самоуправлениями сотрудничать с российскими и белорусскими городами.

«Со всем уважением – я не могу удержаться от желания призвать этого посла все более тоталитарной страны сходить в ж*пу и, добравшись до пункта назначения, подумать, какой вред он наносит этой глупостью», - поделился публицист Лато Лапса в своем микроблоге «Х».

Как сообщалось, Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) и Министерство иностранных дел (МИД) не располагают информацией о том, что у какого-то из латвийских самоуправлений до сих пор действуют договоры о сотрудничестве с российскими и белорусскими самоуправлениями.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го сентября

    Ахаха ? Лато красавец. У меня такое же желание (и в подобноых выражениях) было написать под новостью, когда она появилась на BB. Да здешняя цензура бы затерла коммент.

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