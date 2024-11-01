Латышский язык благодаря ЕС усилил свои позиции - МИД

Статус официального языка в Европейском Союзе (ЕС) за 20 лет позволил латышскому языку развиваться, подчеркнула заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел (МИД), которая в пятницу приняла участие в конференции, посвященной вопросам многоязычия в ЕС, под названием «Латышский язык в Европейском Союзе — взаимное обучение и просвещение».

Как сообщили агентству LETA в МИД, в этом году лингвисты, преподаватели, эксперты в области перевода и других отраслей обсудили вопросы взаимного обучения и просвещения в процессе перевода законодательных актов ЕС. На конференции рассматривались актуальные темы развития профессии переводчика и необходимого для этого образования.

Участники конференции обсудили также такие важные аспекты, как терминология, работа юридических лингвистов и вклад латвийских экспертов в разработку законодательства ЕС. Кроме того, на конференции уделили внимание будущему многоязычия и значению роли переводчика в долгосрочной перспективе.

Открывая конференцию, заместитель государственного секретаря по европейским делам МИД особо отметила работу представителей переводческих служб учреждений ЕС, которые помогают сделать терминологию ЕС доступной для латвийских граждан и профессионалов.

Учитывая тему конференции — взаимное обучение и просвещение, заместитель госсекретаря обратила внимание на растущую роль искусственного интеллекта в сфере перевода. Левренце выразила мнение, что искусственный интеллект должен оставаться помощником в переводе, но не может заменить профессионалов языка, что подтверждает и сегодняшняя конференция.