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Латышский язык благодаря ЕС усилил свои позиции - МИД 3

Политика
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
Латышский язык благодаря ЕС усилил свои позиции - МИД
ФОТО: LETA

Статус официального языка в Европейском Союзе (ЕС) за 20 лет позволил латышскому языку развиваться, подчеркнула заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел (МИД), которая в пятницу приняла участие в конференции, посвященной вопросам многоязычия в ЕС, под названием «Латышский язык в Европейском Союзе — взаимное обучение и просвещение».

Как сообщили агентству LETA в МИД, в этом году лингвисты, преподаватели, эксперты в области перевода и других отраслей обсудили вопросы взаимного обучения и просвещения в процессе перевода законодательных актов ЕС. На конференции рассматривались актуальные темы развития профессии переводчика и необходимого для этого образования.

Участники конференции обсудили также такие важные аспекты, как терминология, работа юридических лингвистов и вклад латвийских экспертов в разработку законодательства ЕС. Кроме того, на конференции уделили внимание будущему многоязычия и значению роли переводчика в долгосрочной перспективе.

Открывая конференцию, заместитель государственного секретаря по европейским делам МИД особо отметила работу представителей переводческих служб учреждений ЕС, которые помогают сделать терминологию ЕС доступной для латвийских граждан и профессионалов.

Учитывая тему конференции — взаимное обучение и просвещение, заместитель госсекретаря обратила внимание на растущую роль искусственного интеллекта в сфере перевода. Левренце выразила мнение, что искусственный интеллект должен оставаться помощником в переводе, но не может заменить профессионалов языка, что подтверждает и сегодняшняя конференция.

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Комментарии (3)

  • MiU
    Made in USSR
    2-го ноября

    "Латышский язык благодаря ЕС усилил..." Благодаря ЕС, может чего-то и усилил. Но, благодаря законодательству Латвии, усилил, разве что - наличие в Латвии языков хинди, пушту, урду...

    19
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го ноября

    Латышский язык заканчивается сразу как только пересекает границу Латвии. И не имеет никакого значения в каком направлении это происходит. Вот это реальность! А все остальное пустая латышская болтовня.

    37
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    1-го ноября

    Так и вижу как в Оксфордском университете начали изучать латышский язык.

    40
    4

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