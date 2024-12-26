Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Повреждение кабелей в Балтийском море: на помощь идут военно-морские силы Латвии 2 1471

Политика
Дата публикации: 26.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Повреждение кабелей в Балтийском море: на помощь идут военно-морские силы Латвии

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что в связи с повреждением подводных кабелей между Финляндией и Эстонией военно-морские силы Латвии усиливают мониторинг Балтийского моря.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в социальных сетях.

«Поврежденные подводные кабели между Финляндией и Эстонией — тревожный знак, к которому следует отнестись серьезно. Мы твердо стоим на стороне наших финских, эстонских и других союзников по НАТО в деле защиты нашей критической морской инфраструктуры.

Латвийские национальные вооруженные силы усилили мониторинг Балтийского моря. Военно-морские силы проводят регулярные проверки критической инфраструктуры», - заявил министр.

Напомним, ранее о своей готовности помочь сообщила премьер-министр Эвика Силиня.

Читайте нас также:
#балтийское море #оборона
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
14
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го декабря

    Ух, сейчас мощные наши линкоры им всем покажут🤠 Главное спасательные жилеты не забыть💪 Как мощнЫ наши ластищА!!!💪

    3
    0
  • Д
    Дед
    26-го декабря

    Наконец то латыши наведут порядок на своих водяных велосипедах сделанных во время второй мировой войны.

    31
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Язык обучения, рейтинг доверия к власти и грядущие выборы. Что завтра обсудят депутаты?
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
Изображение к статье: В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
Изображение к статье: Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий
Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий 5 238
Изображение к статье: МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини
МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини 1 279
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 186
Изображение к статье: фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Демократичненько! Правительство за лишение русской прессы и литературы на русском налоговых льгот 5 236

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 7
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 8
Изображение к статье: Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
В мире
Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины 10
Изображение к статье: Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Наша Латвия
Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт 12
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) Эксклюзив!
Наша Латвия
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) 23
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 7
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео