Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что в связи с повреждением подводных кабелей между Финляндией и Эстонией военно-морские силы Латвии усиливают мониторинг Балтийского моря.
Об этом глава оборонного ведомства сообщил в социальных сетях.
«Поврежденные подводные кабели между Финляндией и Эстонией — тревожный знак, к которому следует отнестись серьезно. Мы твердо стоим на стороне наших финских, эстонских и других союзников по НАТО в деле защиты нашей критической морской инфраструктуры.
Латвийские национальные вооруженные силы усилили мониторинг Балтийского моря. Военно-морские силы проводят регулярные проверки критической инфраструктуры», - заявил министр.
Напомним, ранее о своей готовности помочь сообщила премьер-министр Эвика Силиня.
