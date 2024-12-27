В качестве примера она назвала закон о государственном бюджете на 2025 год, утвержденный парламентом в начале декабря. Бюджет предусматривает не только укрепление внутренней и внешней безопасности страны, но и содействие повышению благосостояния и развитию предпринимательства, отметила спикер.

"Коалиционным партиям удается находить компромиссы, и это очень важно", - подчеркнула Миериня, отметив, что выслушаны и включены в бюджет следующего года и предложения оппозиционных партий.