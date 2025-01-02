«Как холодец!»: соцсети высмеяли новогоднюю речь Силини

О реакции соцсетей на новогоднее выступление Эвики Силини и Эдгара Ринкевича сообщает LA.LV .

Эвика Силиня в своей речи призвала чаще гордиться достижениями и радоваться успехам. Она подчеркнула, что чувство дома формируется из личных вещей и воспоминаний, а Латвия создается её людьми, их мечтами и делами. Силиня поблагодарила каждого, кто укреплял Латвию, делая её безопаснее и процветающей, особенно выделив тех, кто продолжает работать в праздничные дни, например, оперативные службы.

Она также отметила, что главная задача правительства — работать на благо людей, пообещав совершенствовать работу государственных учреждений, чтобы сделать их ближе к гражданам.

В свою очередь, Эдгар Ринкевич в своей речи призвал жителей взять свою жизнь в свои руки, отбросить пассивное отношение и действовать активно. Он отметил, что пора отказаться от выражений вроде «Как будет, так будет» и заменить их уверенностью «Будет так, как мы решим и сделаем».

Президент призвал не мириться с несправедливостью и не поступать «ради тихой жизни», подчеркнув, что истинный мир должен основываться на справедливости.

На платформе «X» жители выразили своё мнение о праздничных речах высших должностных лиц страны:

Катрин Ильинская: "Речь Силини сегодня вечером была как холодный ужин".

Вильнькертс: "Её чтение, интонации даже не раскрыли настоящую суть слабого текста. Например, вопросы звучали как неубедительные утверждения. Мои одноклассницы в средней школе читали лучше".

Дзинтра: "Ничего не значащая речь для народа. Удачи!"

Уна Лиепиня: "Как холодец!"

Арвилс Зейпиньш: "Эвика хотя бы вскользь упомянула войну и экономику. Но Эдгар осыпал свои жемчужины в стиле «масло — молоко». Как второклассник".

"Неправильный MS": "Интересно, кто пишет ей тексты? Её собственный язык отличается от речи. Об Эдгаре такого не скажешь. Удачного 25-го года всем!"

Ивар Аузиньш: "Когда они перестанут читать тексты и начнут говорить от себя? Речь — это когда говоришь по памяти, с тезисами перед собой. Сейчас же получается: должностное лицо зачитывает текст, подготовленный пиар-агентством. Посмотрите, как говорили Трамп или Обама".