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«Как холодец!»: соцсети высмеяли новогоднюю речь Силини 3

Политика
Дата публикации: 02.01.2025
BB.LV
«Как холодец!»: соцсети высмеяли новогоднюю речь Силини
ФОТО: screen shot

О реакции соцсетей на новогоднее выступление Эвики Силини и Эдгара Ринкевича сообщает LA.LV.

Эвика Силиня в своей речи призвала чаще гордиться достижениями и радоваться успехам. Она подчеркнула, что чувство дома формируется из личных вещей и воспоминаний, а Латвия создается её людьми, их мечтами и делами. Силиня поблагодарила каждого, кто укреплял Латвию, делая её безопаснее и процветающей, особенно выделив тех, кто продолжает работать в праздничные дни, например, оперативные службы.

Она также отметила, что главная задача правительства — работать на благо людей, пообещав совершенствовать работу государственных учреждений, чтобы сделать их ближе к гражданам.

В свою очередь, Эдгар Ринкевич в своей речи призвал жителей взять свою жизнь в свои руки, отбросить пассивное отношение и действовать активно. Он отметил, что пора отказаться от выражений вроде «Как будет, так будет» и заменить их уверенностью «Будет так, как мы решим и сделаем».

Президент призвал не мириться с несправедливостью и не поступать «ради тихой жизни», подчеркнув, что истинный мир должен основываться на справедливости.

На платформе «X» жители выразили своё мнение о праздничных речах высших должностных лиц страны:

Катрин Ильинская: "Речь Силини сегодня вечером была как холодный ужин".

Вильнькертс: "Её чтение, интонации даже не раскрыли настоящую суть слабого текста. Например, вопросы звучали как неубедительные утверждения. Мои одноклассницы в средней школе читали лучше".

Дзинтра: "Ничего не значащая речь для народа. Удачи!"

Уна Лиепиня: "Как холодец!"

Арвилс Зейпиньш: "Эвика хотя бы вскользь упомянула войну и экономику. Но Эдгар осыпал свои жемчужины в стиле «масло — молоко». Как второклассник".

"Неправильный MS": "Интересно, кто пишет ей тексты? Её собственный язык отличается от речи. Об Эдгаре такого не скажешь. Удачного 25-го года всем!"

Ивар Аузиньш: "Когда они перестанут читать тексты и начнут говорить от себя? Речь — это когда говоришь по памяти, с тезисами перед собой. Сейчас же получается: должностное лицо зачитывает текст, подготовленный пиар-агентством. Посмотрите, как говорили Трамп или Обама".

#новый год #эвика силиня
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • MI
    Marija Ivanova
    2-го января

    Силиня после пары ораторских провалов превратилась в девочку для битья. Вообще не важно что она сказала или скажет, люди будут ее помоями поливать и винить во всех своих несчастьях. И хотя критики она безусловно заслуживает, но на нее льются и будут литься помои без всякой объективности и разбора уже за всё и про всё, даже за то, где она вообще ни при делах была.

    5
    15
  • VS
    Vad Sorry
    Marija Ivanova
    3-го января

    Эта Силиня у неё работа такая улыбаться нести хрень и воровать и ни надо её жалеть она прекрасно знает что делает

    1
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    2-го января

    С новым годом, господа-товарищи! Всем здравия и свободомыслия. Маразм оставим политиканам.

    27
    0

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