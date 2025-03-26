Baltijas balss logotype
Ринкевич встретится в Рижском замке с экс-президентом Грузии Зурабишвили

Политика
Дата публикации: 26.03.2025
LETA
Изображение к статье: Ринкевич встретится в Рижском замке с экс-президентом Грузии Зурабишвили
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня в 9 часов в Рижском замке встретятся с экс-резидентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщили агентству ЛЕТА в Канцелярии президента.

Как сообщалось, в декабре прошлого года состоялась инаугурация на посту президента Грузии лояльного правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Кавелашвили, чье избрание на пост главы государства оппозиция считает нелегитимным.

Аккредитованные в Грузии дипломаты на церемонию в парламент приглашены не были. В качестве причины была указана "нехватка мест в зале". Зурабишвили заявила, что не планирует уходить в отставку. Она считает парламент нелегитимным, а об избрании Кавалашвили она сказала, что это "издевательство над демократией".

Зурабишвили пообещала, что будет работать над текстом документа, который станет основой для проведения новых парламентских выборов в Грузии. Ранее она неоднократно подчеркивала, что считает прошедшие 26 октября 2024 года выборы, на которых в соответствии с официальными результатами победила "Грузинская мечта", фальсифицированными.

После выборов в столице Тбилиси и других местах страны прошли массовые протесты оппозиции, в ходе которых произошли столкновения между протестующими и полицией. Полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ.

#грузия #эдгар ринкевич
Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го марта

    Педераст и старуха у маразме. Прекрасная встреча! Очередное доказательно что Ринкевич просто очередная марионетка.

    16
    2

