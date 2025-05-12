Глава латвийского МИД сравнила Латвию со странами Африки

В Европе не так много стран, которые способны понять историю и современные реалии Африки так хорошо, как страны Балтии, благодаря собственной истории и опыту, считает министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В понедельник вместе с министром иностранных дел Уганды Одонго Джеджа Абубахара Браже открыла Международный форум партнерства Латвии и Африки «Латвия и африканские страны: содействие устойчивости и развитию с помощью цифровых решений».

Браге отметил, что строительство страны и учреждений с нуля, развитие национальной идентичности и экономики в сложных условиях требует решимости, мудрости и вовлеченности общества. Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что государственность не является подарком - за нее нужно бороться с оружием в руках, а также строить ее с помощью знаний, решимости и любви к своей стране и культуре. Поэтому, по ее словам, Латвия готова поделиться своим опытом и оказать поддержку.

Как Латвия попала в когорту великих стран, типа Китая, России и Франции, которые пытаются застолбить свое влияние на Черном континенте. Ведь ее колонии были совсем в другом краю Земли у берегов Америки? Дело в том, что наша страна давно лелеет мечту быть избранной в непостоянные члены Совета безопасности ООН. И поэтому суетится заранее, старясь заручиться поддержкой и голосами как можно большего числа стран.

Надо спешить — голосование назначено уже на лето этого года, хотя точная дата пока не известна.