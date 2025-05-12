Baltijas balss logotype
Глава латвийского МИД сравнила Латвию со странами Африки 6 1376

Политика
Дата публикации: 12.05.2025
LETA
Глава латвийского МИД сравнила Латвию со странами Африки

В Европе не так много стран, которые способны понять историю и современные реалии Африки так хорошо, как страны Балтии, благодаря собственной истории и опыту, считает министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В понедельник вместе с министром иностранных дел Уганды Одонго Джеджа Абубахара Браже открыла Международный форум партнерства Латвии и Африки «Латвия и африканские страны: содействие устойчивости и развитию с помощью цифровых решений».

Браге отметил, что строительство страны и учреждений с нуля, развитие национальной идентичности и экономики в сложных условиях требует решимости, мудрости и вовлеченности общества. Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что государственность не является подарком - за нее нужно бороться с оружием в руках, а также строить ее с помощью знаний, решимости и любви к своей стране и культуре. Поэтому, по ее словам, Латвия готова поделиться своим опытом и оказать поддержку.

Как Латвия попала в когорту великих стран, типа Китая, России и Франции, которые пытаются застолбить свое влияние на Черном континенте. Ведь ее колонии были совсем в другом краю Земли у берегов Америки? Дело в том, что наша страна давно лелеет мечту быть избранной в непостоянные члены Совета безопасности ООН. И поэтому суетится заранее, старясь заручиться поддержкой и голосами как можно большего числа стран.

Надо спешить — голосование назначено уже на лето этого года, хотя точная дата пока не известна.

Оставить комментарий

(6)
  • Д
    Дед
    12-го мая

    Если сравнить доходы латвийцев с африканцами, с учетом расходов на отопление, которых у африканцев, преимущественно нет, гораздо ниже у латвийцев.

    14
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го мая

    Прав был дедушка Крылов: "Беда коль пироги начнет печи сапожник..."

    33
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го мая

    И что у неё в голове творится?

    43
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    12-го мая

    "Браге отметил". Сменил(а) фамилию и пол?

    25
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Emigrants Berzins
    12-го мая

    Под риньку косить хочет.

    13
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    12-го мая

    А Латвия на каком месте, между стран Африки?

    39
    0
Читать все комментарии

Видео