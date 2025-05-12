Пуданс: ход учений «Запад-2025» во многом будет зависеть от ситуации в Украине

То, как осенью будут проходить совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2025", во многом будет зависеть от ситуации в войне России против Украины, сказал в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс.

Он напомнил, что учения проходят каждые четыре года начиная с 2013 года, и НВС всегда с обеспокоенностью воспринимают заявления России о проведении столь масштабных учений у границы с Латвией.

С одной стороны, по словам Пуданса, это рутинные учения, однако все эти годы во время учений Латвия активизировала дополнительные меры, что означает более углубленный сбор разведданных о перемещении войск, повышение боеготовности НВС и организацию собственных учений. Пуданс напомнил, что одновременно с учениями "Запад" в этом году будут проходить учения НВС "Намейс" с целью повышения боеготовности вооруженных сил.

У НВС разработаны различные планы действий, чтобы общество могло чувствовать себя в большей безопасности, зная, что учения "Запад" не используются как подготовительная фаза для вторжения, сказал Пуданс. В то же время он отметил, что уязвимое место Латвии и преимущество России - общая граница, что создает условия для фактора внезапности.

"Если обычно мы можем снизить вероятность внезапного нападения, когда видим необычное перемещение и развертывание войск, то в ситуации, когда все это маскируется под учения, выявить его становится значительно сложнее", - сказал Пуданс. Он напомнил, что в 2022 году учения проводились недалеко от границы с Украиной, что выходило за обычные рамки и свидетельствовало о нестандартной ситуации и впоследствии переросло в полномасштабное нападение.

"Какими будут предстоящие осенью учения "Запад", во многом будет зависеть от того, что происходит в Украине. Мы обязательно будем отслеживать ситуацию и обращать внимание на дополнительные индикаторы, в том числе на передислокацию и возвращение подразделений из Украины", - подчеркнул Пуданс.