Министерство благосостояния, руководимое Рейнисом Узулниексом (Союз зеленых и крестьян) — самое богатое в смысле затрат ведомство Латвии. И одновременно с наибольшим количеством подопечных — ведь в епархии 38–летнего политика находится забота обо всех пенсионерах, безработных, инвалидах, сиротах…

Рост на полмиллиарда в год

Как явствует из материалов Минблага, представленных Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, в консолидированном бюджете ведомства наблюдается невиданный рост — если в 2023 году исполнение расходов было в размере 4,785 миллиарда евро, в 2024–м — 5,091 миллиарда, то в нынешнем году, по плану — 5,606 миллиарда, в 2026–м — 6,012 миллиарда, а в 2027–м — 6,39 миллиарда евро.

Пожалуй, только в военной сфере у Латвии наблюдается столь масштабное и стремительное увеличение трат.

Однако здесь есть один ключевой момент — главное отделение кошелька Минблага составляет специальный бюджет государственного социального страхования. То есть те денежки, что накапливаются у нас на персональном пенсионном счете, сообразно выплачиваемой зарплате. А так как последняя, что ни говори, все–таки растет — то и получается, что с 2025–го по 2027 год должно прибавиться — 756 миллионов.

С текущего года было сокращено — с 9 до 5 — количество отраслевых политических направлений, за которые отвечает ведомство. Например, такие сферы как: государственное социальное страхование, пенсии по выслуге лет, социальные услуги и государственные социальные пособия, слили в "адекватную и долгосрочную социальную защиту населения" (94,8% бюджета). Сюда теперь входят все администрируемые Государственным агентством социального страхования (VSAA) выплаты.

Отдельно рассматривавшиеся защита труда, отношения трудового права и система определения инвалидности стали "соответственными нуждам населения, качественным и эффективным социальным услугам" (затраты — 3,9% бюджета).

Прочие направления работы Минблага занимают менее 1 процента бюджета — например, защита прав детей только 0,2%…

Можно ли в Латвии прожить на 591 евро 69 центов?

Вопрос, конечно, риторический — но именно такова средняя пенсия по стране в 2025 году. Получателей пенсий в нашем государстве — 426 641 человек, на их нужды выплачивается 3,029 миллиарда евро. Разумеется, речь не идет о каком–то благотворительном деянии со стороны государства — это все те же социальные налоги, которые люди заработали за всю трудовую жизнь, причем до того многократно прокрученные в финансовой системе.

Вторым по количеству реципиентов видом выплат являются семейные государственные пособия — их в Латвии имеют на сегодня 213 565 человек, однако средний размер более чем в 7 раз ниже, только 82,25 евро.

На третьем месте по численности — группа пенсионеров по инвалидности, 74 630 человек, средний размер выплат 314,73 евро…

Отдельно Минблаг подсчитывает получающих пособие по потере трудоспособности; инвалидов, требующих индивидуального ухода…

В целом же получателей всех существующих пенсий и пособий в стране — 873 201 человек. Для сравнения, в III квартале 2024 года в Латвии насчитывалось 880,1 тысячи официально занятых на рынке труда. Грубо выражаясь, на каждого работника приходится один получатель соцпомощи — хотя, конечно, по факту труженик может быть и реципиентом соцпакета, а то и нескольких. Скажем, быть работающим многодетным инвалидом.

Старые и бедные

Если же вернуться к проблеме — хватает ли пенсионерам денег? — то Минблаг честно признается, что для людей в возрасте 65+, риск бедности составляет 41,4%. Более того, существует таковой и для детей до 17 лет — из которых в нужде проживает ныне 15,5%.

Тем не менее Министерство благосостояния, коим в прошлом году руководил также "зеленый крестьянин" Улдис Аугулис, записало себе в актив:

— Повышение размера оплаты ассистентов и провожатых лиц с инвалидностью (обеспечивалось 16 387 человек, потрачено 61,5 миллиона евро);

— Введение новой услуги — социальной компоненты хосписа, принимающего за клиента решения "поддерживающего лица", а также психосоциальной реабилитации, поддерживающей терапии для детей с нарушениями аутического спектра.

В стране имеется 4211 клиентов "длительного социального ухода и социальной реабилитации", иными словами, домов престарелых. С помощью негосударственных организаций создаются так называемые "дома на полпути", своего рода современные интернаты, где лица преимущественно заняты самообслуживанием. Но вот еще 526 человек "на конец отчетного периода запросили, однако не обеспечены финансируемыми государством услугами социального ухода".

Рынок труда стагнирует

7,7 процента — такую контрольную цифру риска безработицы Минблаг установил на 2027 год. Разумеется, все зависит от развития народного хозяйства в целом — но пока что, на март 2025 года, официально зарегистрированный уровень ищущих работу — всего 7,1%.

Менее 2 процентов относятся к категории т. н. длительных безработных — то есть не получающих пособия. И таковое же количество, если верить прогнозам, сохранится на ближайшие пару лет.

В ведении Министерства благосостояния находится также Государственная трудовая инспекция. В прошлом году она обследовала 10 626 предприятий, на 81% были устранены имеющиеся недостатки. Всего в Латвии обнаружили 1762 юридических лица с "повышенным риском незарегистрированной занятости".

Большой объем работы проводился также подведомственной Государственной врачебной комиссией экспертизы здоровья и трудоспособности — за год принято 115 112 решений. Тем не менее государственная политика в отношении людей с инвалидностью — максимально задействовать их на рынке труда, если в 2023 году таковых было 42,1%, то в 2027 году станет 50%. Вероятно, и через институт волонтеров, оплачиваемых через различные фонды, НГО.

Меньше различий по регионам

В числе своих достижений Минблаг также упомянул уменьшение региональных различий в получаемых пособиях и социальных услугах. Для последних определена минимальная "корзина", самоуправления по Латвии обеспечиваются адресным софинансированиям. Скажем, детки в провинции могут получать домашний уход при наличии тяжелых и очень тяжелых функциональных расстройств. Малоимущим делается доступным гарантированный минимальный доход и жилищное пособие.

Государство и самоуправления создают на местах единые центры обслуживания клиентов, расширяются дистанционные консультации специалистов VSAA. Всего по отрасли существует уже 22 вида электронных услуг.

В ближайшей перспективе — новые социальные услуги:

предоставление т. н. "кризисной квартиры" (при семейных разладах и прочих житейских неурядицах);

обеспечение мобильной командой паллиативной помощью на дому;

принятие на "приближенные семейной среде услуги".

Кроме того, в Минблаге также надеются, что социальной помощи в Латвии поспособствует искусственный интеллект!