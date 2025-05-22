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Латвию с визитом посетит король Карл XVI Густав 3 494

Политика
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Латвию с визитом посетит король Карл XVI Густав
ФОТО: LETA

Латвию в четверг с визитом посетит король Швеции Карл XVI Густав, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента Латвии.

На военной базе в Адажи в 10:40 состоится церемония встречи шведского короля с участием президента Латвии Эдгара Ринкевича. В свою очередь, в 14:00 в Рижском замке пройдет встреча Карла XVI Густава с президентом Латвии.

Ранее сообщалось, что в этом году в Латвию прибыл Механизированный пехотный батальон Швеции, чтобы присоединиться к многонациональной бригаде НАТО в Адажи. Службу в Латвии несут около 500 шведских военнослужащих.

Размещение шведских сил в Латвии является частью усилий альянса по защите восточного фланга НАТО. Ведущей страной размещенной в Латвии многонациональной бригады НАТО является Канада. В состав бригады входят солдаты из Албании, Чехии, Дании, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании, Северной Македонии и Швеции.

Согласно информации из архива агентства LETA, Карл XVI Густав, родившийся 30 апреля 1946 года, был коронован в 1973 году в возрасте 27 лет и тогда стал самым молодым монархом в мире, а теперь является самым долго правящим шведским монархом.

Среди действующих монархов Европы Карл XVI Густав занимает второе место по продолжительности правления, уступая лишь своей двоюродной сестре – королеве Дании Маргрете, которая взошла на трон в 1972 году.

После конституционной реформы 1974 года роль монарха в Швеции носит исключительно церемониальный характер. Король принимает иностранных высокопоставленных гостей, представляет страну за рубежом и вручает награды, в том числе Нобелевские премии. Один раз в год король открывает парламентскую сессию и председательствует на советах с участием министров и депутатов, однако политических решений он не принимает.

Монархию в Швеции поддерживают 62% населения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в этом месяце по заказу газеты "Dagens Nyheter".

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#королевские семьи #иностранные дела #монархия
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(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го мая

    из ГосАкт СССР за 01.24 В отношении нуллификации и прекращения действия и силы Конституций: Латвии - 15.02.2022; Эстонии - 28.06.2022 и Литвы - 25.10.2022 у Германии возникает обязательство перед Союзом ССР по дипломатическим каналам в 2022-2023 году подтвердить и заверить без оговорок Советское Правительство о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы, и иных Рейхскомиссариатов Гитлеровской Германии в исключительную пользу Союза ССР, где за возвращение территории Советской России без обременения и иных условий и за оптацию населения отвечает Шведская Корона, выступавшая 99 лет гарантом их существования как Республик, вошедших в состав Союза ССР, в которых существуют культурные автономии прибалтов, где в порядке оптации прибалты существуют как потомки крестьянских обывателей Российской Империи, на управление которыми претендует Польша, Франция, США, Великобритания и иные страны, предоставляющие им как бенефициариям гуманитарной защиты право на постоянное проживание на своей территории как трофейного населения или в Союзе ССР по выбору, достоинству и благочестию как союзных граждан или как вольноотпущенников, или же как иноверцев и инородцев по законам Российской Империи, при этом существующий правовой статус Германии, возникшей после 1945 года, указывает, что такое подтверждение и заверение о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов в пределах Союза ССР сделано Германией конклюдентно и по умолчанию, как акт состоявшейся полной безоговорочной военной и политической капитуляции Германии, её продолжателей, преемников, сателлитов и союзников перед Союзом ССР как Державой-Победителем по итогам Второй Мировой Войны, в противном случае с 2023 года в отношении Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов Германии вступают в силу, действуют и подлежат применению Союзом ССР положения и требования Статей 106-107 Устава ООН. В ответ Эстония как полноправный член НАТО, как фактического правопреемства Третьего Германского Рейха (1933-1945), выступила за денонсацию, ратифицированной в 2004 году Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожение, но Парламент Эстонии отклонил и снял с обсуждения законопроект о денонсации Оттавской конвенции, и сообщила о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны Республики в дополнение к территориальным водам страны.

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    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го мая

    СССР всё ещё существует, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. По его словам, процедура роспуска Советского Союза в 1991 году была нарушена, поэтому юридически СССР по-прежнему существует.

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    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го мая

    видимо будут обсуждать условия передачи Прибалтики в Советскую юрисдикцию

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