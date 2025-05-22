Латвию с визитом посетит король Карл XVI Густав

Латвию в четверг с визитом посетит король Швеции Карл XVI Густав, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента Латвии.

На военной базе в Адажи в 10:40 состоится церемония встречи шведского короля с участием президента Латвии Эдгара Ринкевича. В свою очередь, в 14:00 в Рижском замке пройдет встреча Карла XVI Густава с президентом Латвии.

Ранее сообщалось, что в этом году в Латвию прибыл Механизированный пехотный батальон Швеции, чтобы присоединиться к многонациональной бригаде НАТО в Адажи. Службу в Латвии несут около 500 шведских военнослужащих.

Размещение шведских сил в Латвии является частью усилий альянса по защите восточного фланга НАТО. Ведущей страной размещенной в Латвии многонациональной бригады НАТО является Канада. В состав бригады входят солдаты из Албании, Чехии, Дании, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании, Северной Македонии и Швеции.

Согласно информации из архива агентства LETA, Карл XVI Густав, родившийся 30 апреля 1946 года, был коронован в 1973 году в возрасте 27 лет и тогда стал самым молодым монархом в мире, а теперь является самым долго правящим шведским монархом.

Среди действующих монархов Европы Карл XVI Густав занимает второе место по продолжительности правления, уступая лишь своей двоюродной сестре – королеве Дании Маргрете, которая взошла на трон в 1972 году.

После конституционной реформы 1974 года роль монарха в Швеции носит исключительно церемониальный характер. Король принимает иностранных высокопоставленных гостей, представляет страну за рубежом и вручает награды, в том числе Нобелевские премии. Один раз в год король открывает парламентскую сессию и председательствует на советах с участием министров и депутатов, однако политических решений он не принимает.

Монархию в Швеции поддерживают 62% населения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в этом месяце по заказу газеты "Dagens Nyheter".