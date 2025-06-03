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«Путь к прочному миру в Украине, основанный на трёх столпах»: статья Байбы Браже в The Economist 12 3015

Политика
Дата публикации: 03.06.2025
press.lv
«Путь к прочному миру в Украине, основанный на трёх столпах»: статья Байбы Браже в The Economist
ФОТО: LETA

"Те, кто живет на берегу Балтийского моря, больше, чем любая другая европейская страна, выиграют от дружественной и стабильной России. Мы также больше всех потеряем, если лица, принимающие решения, будут заблуждаться иллюзорными перспективами сдерживания Кремля. Сейчас не время для желаний, - пишет в своей статье в журнале «The Economist» министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Сегодня многие признают, что мы в Балтии были правы, предупреждая о дрейфе России к милитаризму и автократии, а также о ее империалистических целях. Российский империализм имеет глубокие корни. Он существовал до Владимира Путина и, скорее всего, будет существовать и после него. Это не наша «неизлечимая» убежденность. Это осторожность.

Наш самый важный посыл заключается в том, что Россия — это не только проблема Украины. Это системная угроза международному порядку. Амбиции Путина выходят далеко за пределы Украины. Он мечтает о сферах влияния и доминировании за пределами России.

Он пытается расколоть Америку и Европу, чтобы расколоть НАТО. Он углубляет «безграничное» партнерство с Китаем. Он тесно сотрудничает с нечестными странами, включая Иран и Северную Корею, и безжалостно эксплуатирует природные ресурсы Африки, используя свой Африканский корпус.

Ничто не указывает на то, что Россия готова к миру в Украине. Любая слабость только подталкивает его к продолжению агрессии и к тому, чтобы за столом переговоров добиваться того, чего он не смог достичь на поле боя. Путин сейчас шаг за шагом следует изношенной российской инструкции по ведению переговоров: выдвигает абсурдные максималистские требования и обвиняет другую сторону в их непринятии; не идет на уступки; постоянно затягивает процесс...

Между тем Россия продолжает — и даже усиливает — ракетные и дронные удары по гражданским объектам в городах Украины. Это может еще более усилиться после выдающейся и сложной операции беспилотных летательных аппаратов Украины в России в минувшие выходные.

Кремль также усиливает свои гибридные атаки на европейские страны, включая кибератаки, дезинформационные операции, саботаж критически важной инфраструктуры и вмешательство в выборы. Все эти методы были опробованы и отточены на всем континенте на протяжении десятилетий. Мы в Бвлтии предупреждали, что нужно воспринимать их всерьез.

Учитывая вышесказанное, Латвия видит четкий путь к прочному миру в Украине, основанный на трех столпах: укрепление нашей национальной и коллективной обороны в рамках НАТО; ослабление военного потенциала России; и сохранение способности Украины защищать себя дипломатическими, военными и экономическими средствами.

Необходимо резко увеличить инвестиции в жесткие меры сдерживания и оборонные возможности. Союзники по НАТО должны стремиться увеличить расходы на оборону и связанные с ней расходы до 5% ВВП. Мы должны сосредоточиться на координации военных, разведывательных и внутренних ресурсов безопасности, чтобы реагировать на нетрадиционные атаки России, преодолеть препятствия в трансатлантических отношениях и (с опозданием) достичь полной энергетической независимости Европейского Союза от России.

Это требует политической воли. Прибалтийские страны доказывают, что это возможно. Мы и Польша до 2026 года будем тратить на оборону 5% ВВП. В этом году мы достигли полной энергетической независимости от России, поскольку ранее от нее завидела большая часть наших запасов природного газа.

Путин не остановится, пока его кто-нибудь не остановит. Нашим первым шагом должно быть усиление финансовой войны. Представленные в Конгрессе США и предусматривающие потенциальное повышение тарифов на 500% для стран, покупающих российские ископаемые виды топлива, создадут брешь в российском бюджете, особенно если они будут дополнены новыми, сильными санкциями ЕС.

Экспорт нефти и газа по-прежнему является спасательным кругом для российского бюджета, составляя не менее трети федеральных доходов. Все чаще этот экспорт транспортируется по Балтийскому морю с помощью теневого флота, предназначенного для обхода санкций. Мы также можем сделать больше, чтобы ограничить доступ России к технологиям и удержать ее международных пособников с помощью «вторичных» санкций против тех, кто торгует с Путиным.

Этот подход максимального давления — единственный жизнеспособный путь к миру. Мы должны лишить Кремль доходов, введя тарифы на импорт энергоносителей, финансовые ограничения и снизив цену на нефть. Это реалистичный подход, поскольку до тех пор, пока Россией будет править этот режим, она будет настроена на войну.

Россия явно вооружается и готовится к длительной конфронтации с Западом, и мы должны готовиться соответствующим образом. Сама история Латвии является убедительным примером мира, достигнутого силой. Мы основали нашу республику в 1918 году и обеспечили ее выживание Освободительной войной. Мир..."

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#война на украине #байба браже
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Оставить комментарий

(12)
  • Д
    Дед
    3-го июня

    Срочно на выборы, за любого проголосую, только чтобы этой дуры не было, хотя и понятно, что эти выборы не изменят ситуацию.

    3
    0
  • A
    Aleks
    3-го июня

    Так Кончаловский сам еврей,вообще то. Хоть бы Ходоса почитали Нравится его лозунг:Бей ж...-спасай евреев. Вот евреи ,как раз,тут и не причем совершенно .Слово ,,еврей,,появилось только в 1742 ,когда Елизавета 1 четко обозначила и выслала всех ультра ортодоксов из страны,а евреи остались.))

    3
    2
  • A
    Aleks
    3-го июня

    Такого бреда не слышал давно(только в эпоху статей Фрейберги) Если бы Шеломов Путин хотел что то захватить,то он давно бы взял Украину,но задача ему поставлена другая. И,вообще,люди,которые на стороне Света,пытаются наоборот сделать страны суверенными и лишить доступа Секты к управлению государствами,что потихоньку и происходит. Путину Шеломову не до других стран-у него на это нет времени и сил,потому что все силы уходят на распродажу страны. Кончаловского послушайте и все поймёте.Правда фамилию он не называет,но и без фамилии ясно,кто довел страну до ручки за годы своего правления.

    5
    6
  • EB
    Emigrants Berzins
    Aleks
    3-го июня

    Ну да, ну да, опять евреи виноваты. Старая песня.

    8
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    3-го июня

    Ощущение, что текст написан АИ, а промт был цитаты авторки и просьба сгенерить из этого что-то целостное.

    20
    1
  • lg
    lo gos
    3-го июня

    Старается, на английском пишет, чтобы хозяин заметил, дал косточку полизать.

    33
    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    3-го июня

    Гуглим картинки по запросу "фетальный алкогольный синдром", а потом не удивляемся отсутствию информации о родителях нашей будущей президентши. Есть только инфа о бабушке и дедушке, у которых она провела детство, а о родителях ни слова.

    22
    1
  • A
    Aleks
    Emigrants Berzins
    3-го июня

    Так Андропов ,Глава КГБ СССР и Генеральный Секретарь ЦК КПСС,тоже всю биографию подчистил и всегда позиционировал себя русским,а оказался Либерманом(Марк Шперлинг,,Евреи в войнах тысячелетий) Хрущев-Перельмутер,Брежнев-Ганопольский,Миша Горбачев-Мойша Гербер. Тема не Нова и Браже не изобрела велосипед.

    4
    3
  • A
    Aleks
    Emigrants Berzins
    3-го июня

    Так Андропов ,Глава КГБ СССР и Генеральный Секретарь ЦК КПСС,тоже всю биографию подчистил и всегда позиционировал себя русским,а оказался Либерманом(Марк Шперлинг,,Евреи в войнах тысячелетий) Хрущев-Перельмутер,Брежнев-Ганопольский,Миша Горбачев-Мойша Гербер. Тема не Нова и Браже не изобрела велосипед.

    0
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го июня

    Может оно и умно сказано, но более непонятно. Над вами мадам, потешаться будут!

    27
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    3-го июня

    Да и прекратить бы алкоголь вам принимать , лицо уже алкоголички.

    33
    4
  • MiU
    Made in USSR
    Бесс Толковый
    3-го июня

    Погляди на бражино личико - алкоголичка, алкоголичка... :-)

    20
    2
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