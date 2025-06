«Путь к прочному миру в Украине, основанный на трёх столпах»: статья Байбы Браже в The Economist

Сегодня многие признают, что мы в Балтии были правы, предупреждая о дрейфе России к милитаризму и автократии, а также о ее империалистических целях. Российский империализм имеет глубокие корни. Он существовал до Владимира Путина и, скорее всего, будет существовать и после него. Это не наша «неизлечимая» убежденность. Это осторожность.

Наш самый важный посыл заключается в том, что Россия — это не только проблема Украины. Это системная угроза международному порядку. Амбиции Путина выходят далеко за пределы Украины. Он мечтает о сферах влияния и доминировании за пределами России.

Он пытается расколоть Америку и Европу, чтобы расколоть НАТО. Он углубляет «безграничное» партнерство с Китаем. Он тесно сотрудничает с нечестными странами, включая Иран и Северную Корею, и безжалостно эксплуатирует природные ресурсы Африки, используя свой Африканский корпус.

Ничто не указывает на то, что Россия готова к миру в Украине. Любая слабость только подталкивает его к продолжению агрессии и к тому, чтобы за столом переговоров добиваться того, чего он не смог достичь на поле боя. Путин сейчас шаг за шагом следует изношенной российской инструкции по ведению переговоров: выдвигает абсурдные максималистские требования и обвиняет другую сторону в их непринятии; не идет на уступки; постоянно затягивает процесс...

Между тем Россия продолжает — и даже усиливает — ракетные и дронные удары по гражданским объектам в городах Украины. Это может еще более усилиться после выдающейся и сложной операции беспилотных летательных аппаратов Украины в России в минувшие выходные.

Кремль также усиливает свои гибридные атаки на европейские страны, включая кибератаки, дезинформационные операции, саботаж критически важной инфраструктуры и вмешательство в выборы. Все эти методы были опробованы и отточены на всем континенте на протяжении десятилетий. Мы в Бвлтии предупреждали, что нужно воспринимать их всерьез.

Учитывая вышесказанное, Латвия видит четкий путь к прочному миру в Украине, основанный на трех столпах: укрепление нашей национальной и коллективной обороны в рамках НАТО; ослабление военного потенциала России; и сохранение способности Украины защищать себя дипломатическими, военными и экономическими средствами.

Необходимо резко увеличить инвестиции в жесткие меры сдерживания и оборонные возможности. Союзники по НАТО должны стремиться увеличить расходы на оборону и связанные с ней расходы до 5% ВВП. Мы должны сосредоточиться на координации военных, разведывательных и внутренних ресурсов безопасности, чтобы реагировать на нетрадиционные атаки России, преодолеть препятствия в трансатлантических отношениях и (с опозданием) достичь полной энергетической независимости Европейского Союза от России.

Это требует политической воли. Прибалтийские страны доказывают, что это возможно. Мы и Польша до 2026 года будем тратить на оборону 5% ВВП. В этом году мы достигли полной энергетической независимости от России, поскольку ранее от нее завидела большая часть наших запасов природного газа.

Путин не остановится, пока его кто-нибудь не остановит. Нашим первым шагом должно быть усиление финансовой войны. Представленные в Конгрессе США и предусматривающие потенциальное повышение тарифов на 500% для стран, покупающих российские ископаемые виды топлива, создадут брешь в российском бюджете, особенно если они будут дополнены новыми, сильными санкциями ЕС.

Экспорт нефти и газа по-прежнему является спасательным кругом для российского бюджета, составляя не менее трети федеральных доходов. Все чаще этот экспорт транспортируется по Балтийскому морю с помощью теневого флота, предназначенного для обхода санкций. Мы также можем сделать больше, чтобы ограничить доступ России к технологиям и удержать ее международных пособников с помощью «вторичных» санкций против тех, кто торгует с Путиным.

Этот подход максимального давления — единственный жизнеспособный путь к миру. Мы должны лишить Кремль доходов, введя тарифы на импорт энергоносителей, финансовые ограничения и снизив цену на нефть. Это реалистичный подход, поскольку до тех пор, пока Россией будет править этот режим, она будет настроена на войну.

Россия явно вооружается и готовится к длительной конфронтации с Западом, и мы должны готовиться соответствующим образом. Сама история Латвии является убедительным примером мира, достигнутого силой. Мы основали нашу республику в 1918 году и обеспечили ее выживание Освободительной войной. Мир..."

