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В декларации «О преступной русификации» журналистке припомнили, что она спрашивала посла Украины по-русски 1 1141

Политика
Дата публикации: 04.06.2025
press.lv
В декларации «О преступной русификации» журналистке припомнили, что она спрашивала посла Украины по-русски

Нацблок подал Сейм декларацию «О преступной русификации, осуществлённой советским оккупационным режимом в Латвии, и ликвидации её языковых последствий». Документ призван не просто зафиксировать историческую оценку, а стать основой для масштабной государственной политики по вытеснению русского языка из публичного пространства.

Он будет рассматриваться депутатами завтра. Но уже сегодня стало известно, что в документ в качестве стрелочника и наглядного примера вошла ведущая Латвийского радио 4 Ольга Князева, которой "припомнили" эпизод с интервью с послом Украины, которому Ольга в передаче, языком которой является русский, задавала вопрос на русском языке. А посол отвечал на английском. Предварительна данная схема была согласована с посольством Украины.

"Завтра в Сейме будет рассматриваться новый документ - декларация о преступной дерусификации и предотвращении её лингвистических последствий. И вот представьте, в большом документе, где есть и исторический ракурс и прочее значится только одна конкретная фамилия. Моя. А все потому, что когда к нам пришёл посол Украины, вопросы ему я задавала по-русски. Он отвечал по-английски. Но перед этим само собой разумеется, что мы спросили, на каком языке он готов получать вопросы. В студии сидел переводчик и не было никаких проблем перевести ещё и вопросы. Но разразилась буря - сначала в сети X, потом запросы на радио, и вот - знакомьтесь. Я главный герой этого документа. Значит ли это, что меня надо дерусифицировать, или радио целиком, или посла, который согласился на вопросы на русском. Я не знаю. Но все это тревожно как-то. И в плане личной безопасности в том числе", - написала Ольга на своей странице в Facebook.

Если декларация будет принята, то, согласно её тексту, государство должно будет устранить последствия русификационной политики, которая по сей день ослабляет статус латышского языка.

В документе предлагается разработать чёткий план действий по ограничению использования русского языка в общественной жизни, параллельно усиливая позиции латышского — в образовании, СМИ и публичной коммуникации.

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#русский язык #свобода слова #журналисты #нацобъединение
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    Aleks
    4-го июня

    Как то в Ковид написал одному израильскому знакомому ,известному писателю,который уехал ещё в 80-е и спросил как дела. Ответ просто убил и пришлось завалиться возле компа. -Задолбали ж...ды,написал мне мой старый еврейский знакомый Ну что сказать про Нацобьединение? Отвечу словами своего знакомого

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