Baltijas balss logotype

Арифметика выборов: почему набравшая большинство голосов рижан партия не встанет у руля Риги? 6 4104

Политика
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Арифметика выборов: почему набравшая большинство голосов рижан партия не встанет у руля Риги?
ФОТО: Thought Co

Арифметика проста и сурова, хотя многим покажется и подлой. Чтобы получить преимущество в Думе Риги и право формировать коалицию, необходимо забрать большинство - хотя бы 31 из 60 депутатских мест.

В настоящий момент подсчитанные голоса говорят о том, что у, назовем их так, у четырех "латышских" партий, если они дружно скинутся, будет 34 мест.

У противоположного фланга - партии лидера народного голосования партии Шлессера «Латвия на первом месте» всего 13 из 60 мандатов. Даже если они предложат дружбу общему списку «Суверенная власть» и «Ассоциация «Новые латыши» (восемь мандатов) и партии Росликова «За стабильность» (пять мандатов), то всего у них наберется 26 мандатов.

Промежуточный фининш

Из полученных с 160 участков (из 164) данных следует, что в Рижскую думу проходят семь политических списков:

  • «Латвия на первом месте» — 18,25%
  • «Прогрессивные» — 16,56%
  • Национальное объединение — 14,11%
  • «Новое Единство» — 12,84%
  • «Суверенная власть»/«Яунлатвиеши» — 12,24%
  • Партия «Стабильности!» — 6,99%
  • «Объединенный список» — 6,25%

Пока распределение голосов в Рижской думе выглядит так:

  • «Латвия на первом месте» — 13
  • «Прогрессивные» — 11
  • Национальное объединение — 10
  • «Новое Единство» — 9
  • «Суверенная власть»/«Яунлатвиеши» — 8
  • Партия «Стабильности!» — 5
  • «Объединенный список» — 4
Читайте нас также:
#выборы #рига #голосование
3
0
0
83
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    8-го июня

    Русские сначала боятся,им страшно,но потом им становиться на все начхать и страшно становится другим. Не надо будить лихо,пока тихо,потому что многие не глупые люди понимают,кто враг,а кто так,введен в заблуждение Заблудших наставим на путь истинный-с провокаторов спросим. Лучше не надо НО вам обострять:делаете деньги,хорошо живёте,празднуете Шабат раз в неделю.Что ещё нужно для счастья?А ведь можно и пострадать ненароком .Покер-игра непредсказуемая

    14
    7
  • lg
    lo gos
    8-го июня

    И в чём смысл этого подлого голосования, когда четыре партии всё равно будут иметь большее количество мест? Никакого смысла нет, ничего не изменится.

    103
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го июня

    Отличная новость! Уничтожение Риги и Латвии будет продолжено.

    138
    3
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    8-го июня

    Нет, уважаемый, просто скоро Вас оштрафуют за русское имя и если Вы вдруг в трамвае захотите на телефонный звонок от пожилой мамы ответить по-русски, тоже штраф, именно так будет, я понимаю, если инициатива наци пройдёт по запрету русского языка вобщественных местах. А выборы....ну здесь 2 вещи,перво- русские выбрали шашлык на даче, второе русские уже асимилировались и голосуют за латышские партии, ждите дальнейшее закручивание гаек.

    40
    7
  • БТ
    Бесс Толковый
    Алексей Зиновьев
    9-го июня

    Каждая власть достойна своего народа! Хотите изменить власть в лучшую сторону, изменитесь, сначала сами, в лучшую сторону!

    1
    0
  • П
    Процион
    8-го июня

    Поздно, конечно, после выборов давать предложения по изменению формулы выборов, но такое предложение уже не раз высказывалось. Только не получило одобрения в сейме. Предложение такое. Вместо того, чтобы тащить на выборы букет из полутора десятка партий, среди которых больше половины сорняков, выбрать две партии, набравшие наибольшее число голосов. И после этого разыграть власть между этими двумя. То есть, объявить победительницей одну из этих двух, но зато уж потом спрашивать с неё в полной мере за всё. Все достаточно стабильные власти построены именно таким образом: республиканцы и демократы, тори и виги, и пр.

    76
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 262
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 266
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 202
фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Президентское слово, Украина и НАТО, половой вопрос и многое другое... Депутаты перед отпуском решили плотно поработать 269

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 0
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 9
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 18
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 12
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 22
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 25
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 0
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 9
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео