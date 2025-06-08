Арифметика выборов: почему набравшая большинство голосов рижан партия не встанет у руля Риги?

Арифметика проста и сурова, хотя многим покажется и подлой. Чтобы получить преимущество в Думе Риги и право формировать коалицию, необходимо забрать большинство - хотя бы 31 из 60 депутатских мест.

В настоящий момент подсчитанные голоса говорят о том, что у, назовем их так, у четырех "латышских" партий, если они дружно скинутся, будет 34 мест.

У противоположного фланга - партии лидера народного голосования партии Шлессера «Латвия на первом месте» всего 13 из 60 мандатов. Даже если они предложат дружбу общему списку «Суверенная власть» и «Ассоциация «Новые латыши» (восемь мандатов) и партии Росликова «За стабильность» (пять мандатов), то всего у них наберется 26 мандатов.

Промежуточный фининш

Из полученных с 160 участков (из 164) данных следует, что в Рижскую думу проходят семь политических списков:

«Латвия на первом месте» — 18,25%

«Прогрессивные» — 16,56%

Национальное объединение — 14,11%

«Новое Единство» — 12,84%

«Суверенная власть»/«Яунлатвиеши» — 12,24%

Партия «Стабильности!» — 6,99%

«Объединенный список» — 6,25%

Пока распределение голосов в Рижской думе выглядит так: