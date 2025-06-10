Дежавю или выборы без выборов? Рижские политики вошли второй раз в ту же реку

"Меня не покидает ощущение дежавю, — заявил вчера лидер предвыборного списка Национального объединения в Риге Эдвардс Ратниекс. Эту фразу он произнес после первых переговоров о возможном формировании новой правящей коалиции в новой столичной думе с партией "Прогрессивные".

Да, почти 5 лет назад, после внеочередных выборов в Рижскую думу (в конце августа 2020 года) первоначальную правящую коалицию создали "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и еще парочка теперь уже почивших в бозе партий.

И вот сейчас, уже после выборов в минувшую субботу, предпринимаются попытки сформировать почти ту же самую коалицию…

Два точных прогноза

Но обо всем по порядку. Итак, в минувшую субботу, 7 июня, во всех 42 самоуправлениях страны прошли выборы. Понятно, что основное внимание было приковано к выборам в "малый парламент" страны, то бишь в Рижскую думу. Ведь именно выборы в столичную власть считаются генеральной репетицией сеймовских выборов. Сразу же скажем, что два прогноза политологов и, кстати, нашего издания полностью подтвердились — по поводу явки и по поводу победителя выборов.

Явка действительно была значительно выше, чем 5 лет назад. В 2020 году в выборах участвовало всего 40,58% от имеющих право голоса, в нынешних же выборах в Рижскую думу она составила 52,30%! Как видите, это значительный рост избирательной активности.

Победа Шлесерса

Что касается победителя, то здесь сюрпризов не было: самую большую поддержку — 18, 166%, — получила партия "Латвия на первом месте". А ее лидер стал самым популярным кандидатом в депутаты в Риге — Айнарс Шлесерс получил от рижан 28 531 плюс! В итоге в новой Рижской думе у партии Шлесерса будет 13 мандатов. Второй к финишу пришла партия "Прогрессивные" (16,622%), что позволило партии получить в думе нового созыва 11 депутатских мест.

Тройку лидеров замкнуло Национальное объединение, за которое проголосовали 14,202% имеющих право голоса, и это дало 10 депутатских мест.

Нынешняя правящая партия в Риге — "Новое Единство", — показала четвертый результат: 12,90% и 9 мест в новой думе.

Главная сенсация — успех объединения "Суверенная власть"/"Младолатыши". Эта политическая сила получит в новой думе аж 8 мест — объединение поддержало 12,134% избирателей.

Партия Росликова "Стабильности!" будет представлена в новой думе пятью депутатами.

Неожиданно пятипроцентный барьер преодолел Объединенный список — эту силу в Рижской думе будут представлять 4 депутата.

Так и не смогли "дотянуть" до заветного пятипроцентного барьера кандидаты в депутаты от партии "Для развития Латвии" — за них проголосовало 4,2% избирателей.

Вопреки опросам общественного мнения, за чертой осталась и партия "Согласие" — за нее было отдано 3,45% голосов избирателей.

Кто тут выиграл?

Можно ли считать итоги выборов в целом неожиданными? Кто же является главным (главными) неудачниками выборов и главным (главными) победителями де факто? Попытаемся разобраться.

Если и говорить о неожиданностях, то, возможно, многие прогнозировали более явное преимущество на выборах в Риге "Латвии на первом месте" — эксперты полагали, что партия Шлесерса должна получить не менее 15 мандатов. Возможно, партия "не досчиталась" голосов и из–за очень жесткой, плотной конкуренции, условно говоря, на русскоязычном поле.

Также многие наблюдатели считают, что часть русскоязычных избирателей вообще не пошли на выборы после скандала в минувший четверг, когда лидер "Стабильности!" в Сейме Алексей Росликов произносил с трибуны русские слова и показывал интересные жесты. Хотя это, конечно, спорно, насколько эти действия повлияли на итоги голосования… Когда этот материал готовился к печати, пришло сообщение, что Служба госбезопасности в отношении А. Росликова начала уголовный процесс по подозрению в предоставлении помощи России и в разжигании межнациональной розни.

В какой–то степени неожиданностью можно считать успех Объединенного списка — особенно учитывая, что эта политическая сила поздно включилась в предвыборную кампанию, да и ее лидер списка — Марис Спринджукс, — вообще к Риге имел очень опосредованное отношение: до избрания в Сейм он руководил самоуправлением Адажи. Так или иначе, но Объединенный список имеет "золотую акцию" — без этих 4 голосов у старой–новой коалиции нет необходимого большинства.

Сенсацией можно считать успех нового объединения "Суверенная власть"/" Младолатыши", которое получило 8 мандатов. Конечно, детальный анализ этого успеха еще впереди, но на вскидку можно сказать, что этот успех обусловлен тремя факторами: очень активной предвыборной кампанией лидера Юлии Степаненко, удачной попыткой собрать протестный электорат и стать альтернативной для тех — главным образом русскоязычных, — которым по каким–либо причинам не нравятся Шлесерс, Росликов и Лочмеле.

И неудачники…

Если говорить о неудачниках этих выборов, то это, разумеется, те партии, которые рассчитывали и вроде бы имели шанс преодолеть пятипроцентный барьер и прежде всего — "Согласие" и объединение "Честь служить Риге"/"Союз зеленых и крестьян". Для "Согласия" это стало уже вторым крупным поражением за последний выборный цикл — сперва был провал на выборах в Сейм (октябрь 2022–го) и вот теперь оглушительное поражение на выборах в Рижскую думу. Стоит отметить, что и в ряде других самоуправлений, где традиционно "Согласие" имело свое представительство, партия полностью провалилась: это и Лиепая, и Даугавпилс, и Резекне…

Сама организация выборов или точнее кульминация этого процесса — подсчет голосов — вызвала много вопросов или точнее — это был невиданный доселе бардак! Но об этом в следующий раз. Тем не менее выборы состоялись, и их итоги вчера были утверждены.

Новая–старая коалиция

До начала первого заседания Рижской думы уже упомянутые четыре политических силы пытаются создать коалицию, оставив тем самым победителя выборов — "Латвию на первом месте" — в оппозиции. У такой коалиции будет 34 голоса.

Конечно, возникает вопрос, смогут ли сработаться националы с прогрессивными, и что на такой союз скажут избиратели Нацобъединения…

В любом случае, такая коалиция будет очень хрупкой, раздираемой идеологическими, психологическими и экономическими противоречиями. К тому же такая коалиция все время будет находиться под давлением на сей раз очень сильной оппозиции в лице таких зубров латвийской политики, как Айнарс Шлесерс, Юлия Степаненко, Алексей Росликов…

Кто станет следующим мэром?

Кто станет новым мэром? "Прогрессивные" будут пытаться протащить на этот пост лидера своего предвыборного списка Виестурса Клейнбергса, который уже и взял на себя инициативу по ведению переговоров о создании коалиции. Его замами могут стать Эдвардс Ратниекс и Вилнис Кирсис.