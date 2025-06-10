Кто-то за это должен ответить: чьи головы покатятся из-за сбоев на выборах?

После выборов самоуправлений уже вырисовываются контуры новых коалиций в городах и краях, а над головами организаторов голосования тем временем сгущаются тучи, пишет Latvijas Avīze.

Возмущение и недоумение в обществе вызвал сбой автоматической системы подсчета голосов в ночь после закрытия избирательных участков, из-за чего они были вынуждены перейти на ручной подсчет, что значительно задержало подведение результатов.

В связи со сбоями в системе подсчета голосов обсуждается ответственность трех учреждений и их руководителей. В первую очередь это Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и ее председатель Кристине Саулите, чья ответственность состоит в организации всего избирательного процесса.

Ответственность за разработку и функционирование электронной системы голосования несет Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) под руководством Йоренса Лиопы, а третьим учреждением является Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) под руководством Инги Берзини, в ведении которого находится ГАЦР.

Служебная проверка причин возникновения проблем с подсчетом голосов пока не начата, так как необходимо собрать всю информацию, сообщил в понедельник после межведомственного совещания директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс. По его словам, перед выборами не было никаких признаков того, что "система не потянет".

Обсуждение проблем с подсчетом голосов на этой неделе продолжится не только в правительстве, но и в Сейме - в комиссии по делам госуправления и самоуправлений. Ее председатель Олег Буров заявил, что комиссия потребует ответственности от конкретных лиц, а не просто примет к сведению случившееся.

Министр Берзиня в понедельник уже подписала распоряжение об отстранении от должности до завершения оценки работы и ответственности агентства директора ГАЦР. В интервью Латвийскому радио министр заявила, что ответственность за неудачи с подсчетом голосов должна нести и ЦИК. В то же время не прекращаются призывы и к политической ответственности самой Берзини.

"Кто-то за это должен ответить. И здесь напрашивается вопрос именно о политической ответственности, а не просто поиске крайнего", - заявил депутат Сейма Марис Спринджукс ("Объединенный список").

Политик, который сам в прошлом занимал пост главы МУУРР, подчеркнул, что в такой ситуации подал бы в отставку, ведь процесс выборов - не просто "госуслуга", которая дала кратковременный сбой, а вопрос доверия общества к демократии. В свою очередь Берзиня считает, что принятие на себя политической ответственности за выборы является политизацией избирательного процесса.