Привлечению зарубежной рабочей силы и надзору за ней было посвящено заседание Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества.

Как отметил ее председатель Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян), здесь интересы работодателей иногда "попадают в непредусмотренные клизмы". Люди используют недействительные документы, не прибывают к своим нанимателям, выезжают в более богатый ЕС…

"Приглашение на работу есть известная бюрократия"

Сезонная сельскохозяйственная работа является одним из актуальнейших вопросов ЛР — клубника пошла тоннами. Между тем, по словам Г. Кутриса, имеется нелегальная занятость, эксплуатация. Так что привлекают в первую очередь вспомогательных работников — тогда как в интересах народного хозяйства — приток квалифицированной рабочей силы.

— Иммиграция как панацея определенно не является краеугольным камнем нашей экономики, — высказался заместитель госсекретаря Министерства экономики Янис Салминьш. "Уникальной" является ситуация с водителями большегрузных авто — фактически они не находятся в Латвии, но зарабатывают для нас ВВП.

"Зеленый коридор" от Минэкономики предполагает привлечение в Латвию иностранных предпринимателей. Ведомство под кураторством Викторса Валайниса (СЗК) обещает "не забывать о новых инновационных проектах". В сотрудничестве с Министерством благосостояния между тем проводится мониторинг наших 50 тысяч безработных: если предприятие хочет нанять иностранца, то оно в первую очередь обязано поискать кандидатов среди наших земляков. Хотя и тут есть странности процедуры:

— Доходит до абсурда: требуют мотивационного письма от подсобного рабочего.

"В действительности на либерализацию мы не идем", — заключил Я. Салминьш. В Латвии имеет силу план человеческого капитала на ближайшие 3 года, а под председательством премьера Эвики Силини ("Новое Единство") собирается стратегическая группа, в фокусе которой как раз привлечение талантливых иностранцев. Увы, те иностранцы, которые во множестве учатся у нас, вовсе не желают после диплома оставаться в ЛР. Более того, ряд учащихся вузов на старших курсах переводятся в Швецию и Германию.

Стройка как пылесос

С 1 января вступили в силу поправки к правилам, предусматривающие активное участие работодателей в оценке претендентов на работу в сотрудничестве с Государственной службой занятости.

Заместитель директора данной структуры Сандра Сташане сообщила депутатам, что подавляющее большинство вакансий ныне генерируется в строительстве. Она признала "разные чудеса" для малоквалифицированных работников, то есть поводы, по коим отклоняют наших соискателей. Точно так же непросто подыскивать кадры для сельского хозяйства.

Имантс Липскис возглавляет Департамент политики труда в Министерстве благосостояния и отмечает, что "работодателям особенно не везет" с гражданами т.н. "третьих государств" (не из Евросоюза). С другой стороны, и наши безработные забывают приходить на заявленные интервью по трудоустройству.

Ко всему прочему, в Латвии нет привычной для многих государств Евросоюза системы квот для каждой отрасли. Господин Липскис предложил вводить "зеленые коридоры" и сокращенные сроки найма для тех предприятий, которые вводят новые инвестиционные проекты.

Господин Кутрис поинтересовался процедурой — что же происходит, если кандидат на труды не прибывает в Латвию, либо прибывает, однако оказывается не нужен?

Сандра Приеде, чиновник по делам Управления гражданства и миграции, сообщила, что данное ведомство ведет постоянный мониторинг: если работник утерял основания оставаться в ЛР, им занимается Государственная погранохрана. В октябре 2025 года начнет работать единая информационная система по отслеживанию "субъектов", которые теми или иными способами незаконно находятся в Латвии. Сейчас же, по данным наших робежсаргов, есть около 3600 сигналов по нарушению иммиграционных правил трудовыми мигрантами.

Констатированы и случаи, когда честных иноземцев обманывают на деньги нерадивые отечественные предприниматели. Тогда вступает в действие УДГМ, которое вносит проштрафившихся фирмачей в черный список, фигуранты коего не могут более нанимать за рубежом.

Поконкурируем с Германией за украинцев

Каспарс Горкшс, руководитель Латвийской конфедерации работодателей, сказал, что предпринимательское сообщество пока не ощутило влияния всевозможных "зеленых коридоров" на занятость. По его подсчету, стране надо 900 тысяч трудящихся, в то же время имеется дефицит более 30 тысяч.

В качестве одного из ресурсов привлечения работников господин Горкшс назвал: проживающих в ЛР украинцев, обучающихся у нас иностранцев. Хотя по студентам "конкуренция велика" именно с развитыми странами, как ФРГ, которая уже анонсировала наем 1,5 миллиона зарубежных работников.

— Среди украинцев есть много тех, кто не работает, — отреагировал Г. Кутрис.

— Из 20 тысяч работает 9 тысяч, это очень хороший показатель, — защитил украинцев депутат Ингмарс Лидака ("Объединенный список"). С ним согласно и Министерство экономики — уровень трудоустройства граждан Украины у нас один из самых высоких в Евросоюзе.

— Через какое время я могу дождаться на своем поле работников из Индии? — выступил несколько провокационно господин Лидака. Ему было отвечено — да, индийцы весьма усердны… Но можно ли сельхозрабочих считать будущим нашей экономики?

Кстати, "Синие карты" для высококвалифицированных работников предусмотрены и ныне действующим Иммиграционным законом. В Министерстве экономики просматривают и долгосрочный сценарий — то есть до 2050–2060 годов. "Кумулятивным сценарием" ведомство считает прибытие около 10 000 человек в год. Главной проблемой остается контроль — здесь необходимо объединение предпринимателей с силовыми структурами.

Разумеется, все зависит от уровня роста нашей экономики. Как указали представители Минэкономики, при нынешней стагнации "люди ездят в Ирландию, Германию". Так что при планировании политики по рабочей силе не стоит забывать, что мы остаемся в едином трудовом резервуаре на 220 млн человек.