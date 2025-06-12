Депутаты возмущены призывом телеведущего не говорить по-латгальски

Депутаты оппозиции Сейма выразили недовольство в связи с призывом ведущего предвыборной дискуссии Латвийского общественного медиа (LSM) говорить по-латышски, а не по-латгальски, который прозвучал в дискуссии кандидатов в депутаты от Резекне после вопроса о латгальском языке, свидетельствует поданный запрос, который в четверг рассматривает Комиссия по запросам Сейма, пишет LETA.

Депутаты Эдмунд Тейрумниекс (Нацобъединение / НО), Илзе Индриксоне (НО), Юрис Вилюмс (Объединенный список / ОС), Янис Домбрава (НО), Угис Митревицс (ОС), Эдвин Шноре (НО), Юргис Клотиньш (НО), Линда Матисоне (ОС), Райвис Дзинтарс (НО) и Чеслав Батня (ОС) подали запрос министру культуры Агнесе Лаце (Прогрессивные) "О применении латгальского языка в общественных СМИ".

Депутаты возмущены тем, что в предвыборной дискуссии "Izvēlies nākotni!" (Выбери будущее!) на Латвийском телевидении, в которой участвовали кандидаты в депутаты от Резекне, ведущий Гунтис Боярс заявил: "Ну, в данном случае просьба – говорите со мной по-латышски". Это произошло после того, как кандидат в депутаты Андрис Морозов ("Sarauj, Latgale!") начал отвечать на вопрос о популяризации латгальского языка по-латгальски.

По мнению депутатов, такое поведение нарушает положения Закона о латышских исторических землях, которые обязывают государство содействовать использованию латгальского языка в информационном пространстве, а также нарушает Закон о публичных электронных СМИ и их управлении, который предусматривает обязанность способствовать пониманию латгальского языка и его использования. Парламентарии также указывают на обязанность LSM создавать программы, в том числе и на латгальском языке.

После дискуссии Боярс извинился за произошедшее на своей странице в Facebook.

"Прошу прощения. Ни в коем случае не хотел никого обидеть или задеть вашу латгальскую идентичность и признаю ошибку, допущенную во время предвыборной дискуссии о Резекне. Точная формулировка моего призыва должна была быть такой: я приглашаю всех присутствующих дискутировать на литературном латышском языке", – написал ведущий.

В то же время он признал, что сам не знает, следовало ли позволить кандидатам говорить на латгальском.

В ответном письме министр культуры Лаце призывает по этому конкретному случаю обращаться в Совет общественных электронных СМИ, к омбуду общественных СМИ или в Совет по этике СМИ Латвии.

В письме также говорится, что латгальский языковой контент и СМИ Латгальского региона получают поддержку в рамках Программы поддержки региональных и местных СМИ Фонда поддержки СМИ (MAF). Особая поддержка оказывается проектам, направленным на сохранение, защиту и развитие латгальского письменного языка.

Отмечается, что растёт количество поддержанных проектов, обеспечивающих сохранение латгальского письменного языка как исторического варианта латышского. В 2023 году их было девять, в 2024 году – 16, а в 2025 году – уже 22 проекта. В этом году на эти проекты выделено в общей сложности 497 152 евро.

В Программе поддержки региональных и местных СМИ MAF для СМИ Латгальского региона предусмотрено отдельное финансирование в конкурсе "Латгальский регион", сообщает Министерство культуры. Также региональные СМИ Латгале могут подавать проекты в рамках конкурсов "Общественно значимый контент" и "Проекты сотрудничества с латгальскими СМИ".

В 2025 году латгальским региональным СМИ в рамках всех конкурсов этой программы выделено 682 088 евро.

Министерство также указывает, что реализацию Закона о латышских исторических землях затрудняет недостаточное финансирование в государственном бюджете. Тем не менее, финансирование латгальских СМИ также предоставляется через целевую программу Государственного фонда культурного капитального (VKKF) "Программа развития исторических земель" – в рамках Латгальской культурной программы. В 2025 году по этой программе на пять проектов было выделено 17 500 евро, а в конкурсах VKKF издания на латгальском языке получили поддержку на сумму 67 000 евро.