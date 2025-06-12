Неужели повторные выборы? Отставки, волна возмущения, призыв выйти на улицу — что дальше?

Такого в новейшей истории Латвии еще не было: спустя четыре дня после выборов "все кипит".

Социальные сети буквально взрываются от возмущенных комментариев избирателей, которые требуют перевыборов, победитель выборов призывает сторонников выйти на улицу, а должностные лица, виновные в провале организации выборов, уходят в отставку. И все это происходит в стране Евросоюза.

Никогда такого не было, и вот…

Да, за три десятилетия в Латвии было множество выборов всех уровней, были даже попытки оспорить их результаты в Верховном суде, но, во–первых, это не вызывало столь громкого скандала, как сейчас, а во–вторых, никогда прежде сами власти не признавали провала в организации выборов — или, если быть точнее, провала при подсчете голосов.

Напомним: на этих выборов было решено считать голоса электронно — при помощи автоматического считывателя (сканера). На эту систему истратили порядка 12 миллионов евро. И хотя многие эксперты и, кстати, депутаты Сейма еще задолго до выборов выражали тревогу по поводу возможных технических сбоев, их никто не послушал. В результате уже вскоре после начала подсчета голосов на выборах в Рижскую думу система не выдержала нагрузки и зависла. Избирательные участки поставили в очередь, но система так нормально и не заработала.

На все просьбы участковых избирательных комиссий начать подсчет голосов вручную, как это и происходило предыдущие более чем 30 лет, руководство Центризбиркома (ЦИК) отвечало отказом. И лишь когда стало ясно, что на компьютерную систему за 12 миллионов надежд нет, а на дворе уже три часа ночи, ЦИК сдался и позволил избирательным комиссиям на местах начать "мануально" считать голоса, а также все "за" и "против", отданные за тех или иных кандидатов.

Известный политолог Ивета Кажока, которая была на муниципальных выборах в качестве наблюдателя, в прямом эфире Латвийского ТВ не скрывала своего возмущения тем, как был организован процесс подсчета голосов.

Когда дело дошло до ручного подсчета — глубокой ночью, вконец уставший работник избиркома подсчитывал все отданные за всех кандидатов "за" и "против", после чего сообщал это другому уставшему работнику избиркома, который это все вводил в компьютерную систему. Наблюдателей уже к тому моменту на многих участках не было.

"Остается только надеяться, что подсчет "за" и "против" проводился более–менее адекватно", — подытожила И. Кажока.

Заметают следы?

О том, насколько подсчет был адекватным, наглядно свидетельствуют вчерашние события — вчера о своем намерении уйти в отставку заявила председатель ЦИК Кристина Саулите, а министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") уже без всяких размышлений подала в отставку, и премьер тут же эту отставку принял.

Примечательно, что о политической ответственности Берзини предыдущие два дня говорили партнеры "Нового Единства" по правительству — лидеры Союза зеленых и крестьян. Премьер Эвика Силиня, разумеется, не хотела трогать своего однопартийца — видимо, надеялась, что все обойдется — пошумят и успокоятся.

Но, по слухам из кулуаров власти, "зеленые крестьяне" продолжали настаивать на политической ответственности министра, к тому же и внутри руководства "Нового Единства" появилось мнение, что госпоже Берзине лучше самой оставить пост.

Шлесерс зовет на улицу

Последней каплей для власти, когда они поняли, что пора виновных отправлять в отставку, стал вчерашний демарш лидера победившей на выборах в Рижскую думу партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнара Шлесерса. В своем заявлении он отказался признать результаты выборов, поскольку, по его мнению, выборы были просто украдены в результате мошенничества.

По его словам, в субботу было сделано все возможное, чтобы он не смог возглавить столичную думу. В этой связи он напомнил слова премьера Эвики Силини перед выборами: "Мы работаем над тем, чтобы Шлесерс не сформировал коалицию".

Лидер ЛПМ призвал рижан на "общенациональную акцию протеста". Мероприятие состоится в воскресенье, 15 июня, в 15.00 у памятника Свободы в Риге. Шлесерс подчеркнул, что на акцию должно прийти как можно больше людей, чтобы власти не могли сказать, что "нас мало". "Я не принимаю результаты выборов, давайте не будем мириться с фальсификацией", — заявил оппозиционный политик.

Также возглавляемая им партия направит в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов. Следующим шагом, видимо, станет подача иска о признании выборов недействительными в Верховный суд.

Дело может дойти до суда

Отметим, что если иск действительно будет подан, то первое заседание новой Рижской думы будет отложено до решения Верховного суда. Напомним, что согласно закону первое заседание новой Рижской думы должно быть назначено не раньше чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с момента официального утверждения итогов выборов. Итоги выборов были утверждены 9 июня. Однако в случае оспаривания выборов в суде все затянется.

Стоит отметить, что свое возмущение тем, как был организован процесс подсчета голосов, выразил — еще в ночь после выборов — и президент Ринкевич.

Значит ли это, что действительно итоги выборов были фальсифицированы?

Насколько реально добиться отмены итогов выборов в Рижскую думу и тем самым назначения внеочередных (повторных) выборов?

Конечно, для того чтобы выборы были признаны фальсифицированными, то есть чтобы суд признал, что воля избирателей была искажена и тем самым были нарушены конституционные основы государства, нужны очень веские доказательства.

Другое дело — есть серьезные основания надеяться, что суд, учитывая отсутствие наблюдателей на многих участках в момент подсчета голосов и многочисленные сбои системы, может и обязать ЦИК пересчитать голоса. Возможно, уже пересчета голосов будет достаточно — и никакие внеочередные выборы не потребуются.

В любом случае политическая ситуация после муниципальных выборов очень накалилась, а ведь не за горами и сеймовские выборы.