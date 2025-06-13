Нацобъединение хочет вместо избирателей решать, кто достоин быть представителем народа

Депутаты Сейма от Национального объединения продолжают прилагать усилия по укреплению демократии - желают, чтобы группа депутатов могла отобрать мандата у своего коллеги.

Вслед за переданным в комиссию Сейма проектом Декларации по искоренению русского языка из общественного пространства, депутаты фракции Нацобъединения вчера вышли с предложением дополнить Закон об устройстве работы Сейма (Saeimas kārtības rullis) статьей о том, что депутата Сейма можно лишить полномочий за нарушение 4-го пункта кодекса депутатской этики.

Ну, за демократию!

Поясним, что в пункте 4-ом кодекса депутатской этики сказано: «Депутат добросовестно соблюдает взятые на себя в торжественном обещании обязательства».

Вот так, все просто и «демократично»: нарушил торжественное обещание и… лишился мандата. Возникает, конечно, закономерный вопрос: а судьи кто?

Как кто — парламентское большинство или, как у нас, зачастую, бывает — правящая коалиция. Правящая коалиция решила, к примеру, что депутат «заслуживает высшей меры» и проголосовала за то, чтобы у депутата — к примеру, от оппозиции, - отобрать мандат.

Росликов, ты нас не уважаешь...

Представители Нацобъединения не скрывают, что на такой «демократический» шаг их подтолкнули действия теперь уже бывшего депутата Сейма (он избран в Рижскую думу) Алексея Росликова, который произнес с трибуны несколько фраз на русском и затем показал непристойный жест. И вот националы решили карать за повторение подобного.

Вообще-то в правовом государстве избиратели решают, кто должен быть их, избирателей, представителем. Если же депутат нарушил закон, то здесь последнее слово принадлежит суду, а не другим депутатам. Однако у авторов поправки, видимо, свое, революционное представление о правовом государстве и демократии.

"Мандат депутата не является бесплатным билетом на антигосударственные действия. Недопустима ситуация, когда с трибуны Сейма высказываются утверждения, которые против Конституции, государственного суверенитета или латышского языка как единственного государственного. Если депутат последовательно нарушает обещание депутата, Сейм должен иметь возможность исключить его из своего состава. Это вопрос самоуважения парламента и безопасности страны. Поправки являются шагом к большей ответственности и уважению к Сейму как к высшему законодателю страны", - заявил депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс.

За что могут лишить мандата?

Заметим, что и сегодня депутат Сейма может быть лишен депутатских полномочий, но в случае недееспособности, в случае признания судом виновным в уголовном преступлении, при непосещении без уважительной причины более половины пленарных заседаний в рамках одной сессии парламента или в случае невладения госязыком в необходимом объеме.

В последнем случае предусмотрена целая процедура проверки парламентарии на владение госязыком, также ему дается время на то, чтобы освоить госязык в нужном объеме.

А про Конституцию забыли…

Напомним, что до сих максимальным наказанием за нарушение кодекса депутатской этики был запрет на посещение того или иного количества пленарных заседаний, что влекло за собой и лишение части депутатского оклада. Теперь же представители правой оппозиции предлагают пойти дальше и просто отбирать мандат.

Вероятно, авторы этого гениального предложения «забыли» про статью 28-ю Конституции, где сказано, что «члена Сейма не за голосование, ни за высказанные в процессе исполнения должности мысли нельзя привлекать к ответственности ни в судебном, ни в административном, ни в дисциплинарном порядке».

Никто не говорит, что кодекс этики можно и нужно нарушать, но если одни депутаты лишают полномочий других депутатов, то это уже явно несоизмеримое наказание за нарушение этических норм.