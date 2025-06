Your browser does not support the video tag.

Служба государственной безопасности в понедельник задержала, допросила и отпустила лидера партии «За стабильность» Алексея Росликова. У него изъяты электронные носители информации (телефоны и компьютеры). Избранный в Рижскую думу бывший депутат Сейма Росликов отпущен под подписку о невыезде. Как сообщал bb.lv, СГБ сегодня провела процессуальные действия в рамках уголовного дела на четырёх объектах, связанных с Росликовым. В уголовном процессе по делу о содействии государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвии, а также за разжигание национальной ненависти и вражды, Росликову присвоен статус подозреваемого, и к нему применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. На данный момент СГБ воздерживается от более подробных комментариев. Служба обещает предоставить дополнительную информацию по мере продвижения расследования. Задержание Алексея Росликова прокомментировала премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Напомним, 5 июня Росликов выступил на заседании сейма с речью против декларации националистов. Большую часть своей речи он произнес на латышском, но закончил фразой, сказанной по-русски: «Нас больше, и русский язык — наш язык», после чего показал депутатам-националистам грубый жест. Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей