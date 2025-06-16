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Задержанного политика Росликова отпустили под подписку о невыезде 7 1439

Политика
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV

Служба государственной безопасности в понедельник задержала, допросила и отпустила лидера партии «За стабильность» Алексея Росликова.

У него изъяты электронные носители информации (телефоны и компьютеры).

Избранный в Рижскую думу бывший депутат Сейма Росликов отпущен под подписку о невыезде.

Как сообщал bb.lv, СГБ сегодня провела процессуальные действия в рамках уголовного дела на четырёх объектах, связанных с Росликовым.

В уголовном процессе по делу о содействии государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвии, а также за разжигание национальной ненависти и вражды, Росликову присвоен статус подозреваемого, и к нему применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

На данный момент СГБ воздерживается от более подробных комментариев. Служба обещает предоставить дополнительную информацию по мере продвижения расследования.

Задержание Алексея Росликова прокомментировала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Напомним, 5 июня Росликов выступил на заседании сейма с речью против декларации националистов. Большую часть своей речи он произнес на латышском, но закончил фразой, сказанной по-русски: «Нас больше, и русский язык — наш язык», после чего показал депутатам-националистам грубый жест.

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#сгб
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(7)
  • З
    Злой
    16-го июня

    А вот по поводу охранки соглашусь, кстати один из начальников Соловецкого лагеря был именно латыш, да и стрелки фактически был спецназом того времени.

    6
    4
  • З
    Злой
    16-го июня

    Росликов зря принёс себя в жертву- русский избиратель не голосует за русские партии.

    13
    23
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    16-го июня

    В Латвии нет русских партий - есть коубы по интересам. Пусские политики между собой договориться не могут... Да и в жертву Росликов себя не приносил - это удачный пиар-ход (вроде показа "хрен вам!" с трибуны сейма. Теперь разбирательства по его делу до следующих выборов протянутся. И за рекламу платить не надо.

    10
    14
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    16-го июня

    В Латвии нет русских партий - есть коубы по интересам. Пусские политики между собой договориться не могут... Да и в жертву Росликов себя не приносил - это удачный пиар-ход (вроде показа "хрен вам!" с трибуны сейма. Теперь разбирательства по его делу до следующих выборов протянутся. И за рекламу платить не надо.

    1
    1
  • З
    Злой
    Злой
    16-го июня

    Менталитет латвийского русского избирателя 100 раз наступать на одни и те же грабли и в своём желании подлизаться, голосуют много лет уже за Латвияс Цельш, затем за Виенотибу, затем за Яуну Виенотибу, говорить на страшно искажённом латышском языке, вообще не зная граматики латышского языка, со своими детьми, лишь бы за своих приняли, не надоело ещё насекомым ползать?

    15
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Злой
    17-го июня

    Это не была жертва, это была хорошо продуманная и далеко не спонтанная провокация.

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    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го июня

    Свободу узнику совести!!! Долой этот проклятый буржуйский режим 2й Буржуазной Латвии! Прклятый режим превратмл страну в ГестапЛаг!!!

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