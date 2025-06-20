На этой неделе исполняется ровно четыре месяца с того момента, как Эвика Силиня, дабы спасти свое правительство, представила план его рестарта. Напомним: рестарт состоял из четырех блоков – безопасность, поддержка семей, экономический рост и уменьшение бюрократии на 25%.

Вся надежда… на четвертый квартал

Справедливости ради заметим, что сроки реализации части плана пока еще не истекли – выполнение многих обещаний премьер предусмотрительно отложила на конец года (четвертый квартал), видимо, надеясь, что к этому моменту будет ясность по поводу развития экономики и поступлений в казну. Однако пока нет оснований утверждать, что Силиня и Ко действительно смогут в ближайшее время добиться экономического рывка (прорыва) в нашей стране.

Напротив, мы видим, что вместо хотя бы слабого роста наблюдается или, точнее, продолжается экономический спад. И вслед за международными экспертами прогноз экономического роста снизили и Минфин Латвии, и Банк Латвии… Нынче экономический рост прогнозируется на уровне 1,2% от ВВП. Если так и дальше пойдет, то урезать расходы придется куда более радикально!

Кредиты нам помогут

Кстати, об урезании расходов. Об этом премьер и министр финансов говорят все время, часть коалиции даже подписала с представителями предпринимательского сообщества меморандум о сокращении госрасходов на 5%, что, по подсчетам представителей бизнеса, позволит высвободить на оборону и демографию (два главных приоритета правительства. – bb.lv) до 850 миллионов.

Но реальность такова, что на данный момент власти готовы сократить расходы максимум на 150–250 миллионов в год. А поскольку на оборону правительство уже договорилось в следующем году тратить 5% от ВВП, то львиную долю средств на военные нужды Силиня и Ко намерены заимствовать на внешних рынках. Благо Брюссель уже дал согласие на то, чтобы Латвия и другие страны ЕС, обратившиеся с такой просьбой, могли бы ради увеличения оборонных расходов нарушить лимит предельного дефицита госбюджета.

Если мы говорим о цифрах, то на оборону дополнительно нужно будет выделить около 800 миллионов, еще 150 миллионов запросил Минблаг на реализацию плана рестарта Силини в области демографии – эти средства необходимы на увеличение различных пособий семьям с детьми. Фактически только на эти дополнительные расходы потребуется порядка 1 миллиарда евро! А ведь наверняка свои запросы на увеличение финансирования подадут и Минздрав, и МВД…

И все это в условиях практически неизбежного… недобора средств в казну по итогам года. Уже в первом квартале зафиксировано заметное отставание от плана сбора средств и едва ли, с учетом спада в экономике, следующий квартал будет лучше. Ну разве что поможет инфляция – чем все дороже, тем больше средств в виде НДС поступает в казну.

Обещали снизить цены…

Кстати, о ценах. Да, сам короткий план рестарта не предусматривал мер по снижению цен на основные продукты питания. Но это предусматривал расширенный план правительства, к тому же эту тему постоянно педалировал министр экономики Виктор Валайнис.

Да, опять-таки справедливости ради заметим, что министру удалось «уломать» торговцев подписать меморандум, который предусматривает некое снижение стоимости базовых товаров в каждом из сегментов продовольствия – мясные и рыбные изделия, мучные изделия, молоко и молочные продукты…

Почувствовать снижение цен латвийцы должны были еще в начале этой недели, однако глава Минэкономики заявил, что торговцы несколько задерживаются с ожидаемыми изменениями, но до конца этого месяца «все случится». Как говорится – посмотрим! Наряду со снижением цен на отдельные продукты в каждом сегменте торговые сети пообещали и создать портал об информации о ценах на каждый день – чтобы покупатели могли заранее знать, в каких магазинах доступны те или иные продукты по сниженной цене.

Значит ли это, что инфляцию хотя бы таким образом удастся затормозить? Конечно же нет! Ведь снижение цен на базовый продукт в каждом сегменте вовсе не означает, что одновременно не подорожают остальные продукты в тех же сегментах.

И где же борьба с бюрократией и бюрократами?!

Особняком в плане рестарта стоит борьба с бюрократией. Эту фразу – «борьба с бюрократией» премьер произносит, как мантру, уже почти 2 года, то есть весь период, что работает возглавляемое ею правительство.

И каков же результат? В разгар весны созданная из чиновников и представителей неправительственных организаций экспертная группа подготовила 21 предложение по уменьшению бюрократических процедур. Предложения отдали министерствам на анализ и претворение в жизнь. Но пока и здесь никакого прорыва не произошло.

Да, отдельные инициативы вроде повышения сумм уставного капитала компании, когда не нужно заказывать экспертную оценку, поступили в правительство, но все происходит очень медленно и до уменьшения бюрократии в Латвии еще очень далеко!

Опять-таки весной министр финансов Арвилс Ашераденс – возможно, и под воздействием магнитных бурь – вдруг выступил с сенсационным предложением… объединить министерства! Министр экономики Виктор Валайнис даже вышел с идефикс – какие именно министерства нужно объединить.

Однако… дальше тема развития не получила. То есть никаких конкретных шагов не последовало и едва ли последует. Точнее – правящие будут готовы наступить на горло собственной песне только в безвыходной ситуации, то есть когда не будет других вариантов, где еще взять деньги на те или иные приоритеты.

Пока в правительстве молчат и о сокращении госаппарата. Максимум, на что готовы правящие, так это уже на упомянутое сокращение административных расходов (закупки, командировки и т. п.), но не на само сокращение чиновников.

Дамоклов меч над премьером

Как дамоклов меч висят над правительством два мега-проекта – Rail Baltica и airBaltic. До сих пор де-факто никакой реформы управления проектом строительства новой железной дороги не произошло: да, планируется объединить Eiropas dzelzceļa līnijas c LDz, однако не факт, что это механическое слияние как-то улучшит или сделает более дешевым управление проектом.

Что же касается airBaltic, то здесь вообще все печально – авиакомпания продолжает плодить убытки, выход на биржу задерживается на неопределенное время, а Силиня боится озвучить неизбежное: необходимость новых госвливаний (под разными предлогами) в авиакомпанию.

Отметим, что явно репутацию правительства не повысил и скандал с провалом подсчета результатов муниципальных выборов. Это привело и к отставке министра умной администрации и регионального развития.

Так или иначе, но… коалиция стабильна и правительство Силини продолжает работать. Момент истины наступит, видимо, ближе к октябрю, когда Минфин представит проект бюджета на следующий год. Это будет самый сложный бюджет за последние годы!